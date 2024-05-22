Уборка: как провести ее за 15 минут по системе Fly Lady

Скажите, кто при слове «уборка» чувствует себя так, словно все зубы разом заболели? Снова тратить весь день, устать до чертиков, и злиться, что выходные пройдут за таким неинтересным и нудным занятием. На самом деле все гораздо проще, нужно просто поменять свой подход к наведению порядка.

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Это метод уборки FlyLady, названный в честь специалиста по организации пространства Марлы Силли, известной также как FlyLady. Она призывает людей выполнять свои задачи по уборке с интервалом в 15 минут.

Что такое метод уборки FlyLady?

Суть метода заключается в том, что уборка помещения не должна быть спешкой и стрессом. Разбив ее на более мелкие обязанности, вы сможете быстро справиться с ней и почувствовать себя спокойнее. Например, вы можете начать с уборки раковины, уделяя ей всего 15 минут в день, а со временем добавлять в свой распорядок дня все больше и больше. По словам Силли, «вы также с большей вероятностью будете поддерживать в порядке уже убранные места».

Прежде, чем браться за швабру, нужно составить график уборки, которого вы будете придерживаться. И в нем, как ни странно, есть не только отдраивание шкафчиков и сортировка носков, но и другие, куда более интересные занятия.

Пример расписания уборки от FlyLady

Возьмем, к примеру, утренний распорядок дня самой Силли.

«Проснувшись, застелите постель и быстро почистите туалет. Потом примите душ и умойтесь, чтобы максимально эффективно использовать свое время. Затем вы сделаете прическу, нанесете макияж. Закончив с ванной, запустите стирку. Если кухня не нуждается в уборке, разберите посудомоечную машину, приготовьте завтрак и покормите домашних животных», — рассказывает она.

В этот момент вы начнете думать о том, как провести остаток дня. Просмотрите свой календарь, составьте список дел и спланируйте, что вы будете есть на ужин.

«Затем потратьте несколько минут на то, чтобы просмотреть свой банковский счет и положить одежду в сушилку. Завершите утреннюю рутину заботой о себе (да, уход за собой не менее важен). Не забудьте принять витамины и любые лекарства, потратьте немного времени на отдых и насладитесь завтраком. Если вы любите медитировать, сделайте и это», — предлагает специалист по уборке. Звучит довольно здраво, не так ли?

Зоны уборки FlyLady

Еще один ключевой компонент метода — концепция зон. FlyLady предлагает разделить ваш дом на пять различных зон. Первая неделя месяца посвящена первой зоне и так далее.

«Выделите 15 минут в день на устранение беспорядка, который накопился в вашем доме. Перейдите ко второй зоне, где вы будете уделять кухне по 15 минут в день, обычно в течение первой полной недели месяца. Третья зона — вторая полная неделя месяца — требует уделить внимание ванной комнате и еще одной комнате, например домашнему офису, зоне для рукоделия или детской спальне. Четвертая зона, приходящаяся на третью полную неделю месяца, — время привести в порядок спальню, ванные комнаты и шкафы», — объясняет Силли.

Наконец, пятая зона — время заняться гостиной. Она приходится на пятую неделю месяца и обычно занимает всего несколько дней, поскольку первая и пятая зоны приходятся на одну и ту же неделю. Не забывайте, что на уборку каждой зоны отводится всего 15 минут в день, что, по мнению FlyLady, должно дать заметные результаты уже через неделю после начала уборки.

Наберитесь терпения, но не геройствуйте

При насыщенном графике, который может включать заботу о детях и выполнение профессиональных обязанностей, уборка дома не должна казаться тяжким бременем. Это самое главное. Если вы чувствуете, что нет сил — просто перенесите сегодняшнюю уборку на завтра, но завтра пусть это будет полчаса и две зоны.