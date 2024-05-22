Эксперты назвали главные тренды дизайна интерьеров

Мода в интерьерном и архитектурном дизайне меняется не так стремительно, как в других индустриях, однако каждый год появляются новые яркие тенденции или трансформируются старые. О современных трендах «Мосленте» рассказали участники IV Московской недели интерьера и дизайна, которая проходила с 16 по 19 мая в выставочном зале «Манеж».

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Например, сегодня многие специалисты используют для создания интерьера граффити, дополненную реальность. Таким образом, по мнению художника Бирмана БиСи, дизайнеры настраивают эмоциональную связь с людьми.

В архитектуре современные тренды сформированы на основе конструктивизма, продолжила член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец.

«Безусловно, это был важный поворот [появление конструктивизма] в искусстве, культуре, градостроительстве. Современная архитектура включает в себя пространственные решения, минимализм, смешение стилей», — добавила Муринец.

Все большую популярность будут обретать облачные технологии, использование искусственного интеллекта, считает основатель и генеральный директор компании «Иммерсия Ск» Елена Хлапина. Благодаря технологиям дизайнеры уже сегодня могут визуализировать свои проекты и экспериментировать, создавая уникальные интерьеры.