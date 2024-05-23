Ненужные вещи дома и на даче, которые нужно выбросить

Большинство из нас мечтает о милом и уютном доме, но даже при самых позитивных намерениях процесс наведения порядка и организации пространства может оказаться непростой задачей. Чаще всего это происходит потому, что мы просто не знаем, от чего избавиться. «А что, если мне это понадобится?» — словно мантру повторяем мы, разбирая груды беспорядка в квартире или на даче. От чего мы точно могли бы избавиться немедленно, чтобы наше жилое пространство стало чище и светлее?

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Старые мобильные телефоны и зарядные устройства к ним

У вас есть пара старых телефонов и около 10 рандомных зарядных устройств? Не волнуйтесь, вы не одиноки, у всех так, но избавиться от них — простой способ освободить место.

Устаревшая электроника

Тут у нас видеомагнитофоны, кассетные плееры, пульты дистанционного управления и провода, которые больше не используются. Технологии шагнули далеко вперед, и вряд ли кто-то когда-то будет слушать кассеты с записями группы «Ласковый май», но мы все равно продолжаем за них держаться. Будьте реалистами и вынесите все это на помойку.

Журналы

Вы постоянно обещаете себе, что будете их читать, вырезать из них картинки или составлять карты желаний. Но, если честно, никогда этого не делаете. Отнесите их в ближайшую парикмахерскую или просто отправьте на переработку (да, макулатуру все еще принимают).

Все, что вы все время собираетесь продать, но никак не доходят руки

Скажите честно, вы действительно собираетесь сесть и выставить вещь на продажу, или лучше сразу отправить ее в благотворительный магазин или в церков? Подумайте еще раз и отнесите туда, где она точно пригодится.

Устаревшие документы

Пришло время разобраться с этой страшной (и пыльной!) кучей бумаг, чеков и документов и решить, что нужно сохранить, что требует принятия мер, а от чего можно просто избавиться.

Одежда, которая вам мала, велика или требует починки

Нет, вы не похудеете обратно на шесть размеров в ближайший год. И вряд ли растолстеете на столько же. И не будете шить коврики для собак или гнезда для котов. И это вот в блестках вы явно купили в приступе делирия. И шить-вышивать-штопать вы тоже вряд ли сподобитесь еще лет 10, пока не выйдете на пенсию. А к тому времени у вас накопится вещей для творчества, не переживайте. А сейчас — снимите старые платья и свитера с плечиков и полок. И снесите на переработку или в благотворительный фонд.

Памятные вещи

Все, что заставляет вас грустить, например, вещи, принадлежащие вашему бывшему мужу. Или дурацкая пляжная сумка, которую вам подарил мужчина из курортного романа, с которым был потрясающий секс (кстати, как его звали–то?). Важно окружать себя только теми вещами, которые привносят в нашу жизнь ценность и радость.

Нежелательные подарки

Любой подарок, который вам не нравится и который вы спрятали в дальний угол шкафа, на шкаф или под кровать, лучше отдать тому, кто получит от него удовольствие. Или просто вынести на помойку.

Краски и фломастеры, которые высохли

А еще пазлы, в которых не достает деталей, машинки без колес, куклы без глаз, волос и надежды, наборы для творчества, от которых остались рожки да ножки, исписанные прописи и разгаданные ребусы. О, и кубики «Лего», который больше никто не собирает. Это отличный способ сократить количество детских вещей.

Полотенца с дырками, нитками или пятнами

Мы все заслуживаем удовольствия от мягких, толстых, красивых полотенец! Заодно посмотрите на полках, возможно, там же рядом спрятались простыни с заплатками, непарные шторы и линялые скатерти. Вы же понимаете, где им на самом деле место?

Пакет с пакетами

Вы серьезно? У вас до сих пор нет удобного хлопкового шопера? Авоська тоже хороша. Тем более, что миллениалы снова сделали ее модной, переоткрыв заново. И не ленитесь брать их с собой.

Аппарат для приготовления попкорна/мороженого/хлеба/йогурта

Да-да, все понятно, вы спали и видели, как будете готовить хлеб на полезной закваске. Сколько раз вы это сделали? Три за десять лет? Наверняка есть исключения, но в целом размер этих предметов в сравнении с частотой их использования не оправдывает места, необходимого для их хранения. Кухонное пространство дорого, и поверхности должны быть максимально чистыми.

Лишняя посуда и столовые приборы

Сократите количество посуды до того, которое вам понадобится, если у вас будут гости. В крайнем случае, купите новый красивый набор. Или просто организуете встречу в ресторане.

Старая косметика

Стоит запомнить общее правило: жидкие средства хранятся не более шести месяцев, а нежидкие — год. Часто бывает, что косметика хранится годами, а то и десятилетиями: так нельзя!

Устаревшие лекарства

Время летит быстро, и у вас дома могут лежать очень старые препараты. Не лишним будет провести быструю ревизию лекарств (заодно узнаете, что нужно докупить).

Одиночные носки

Соберите все странные носки, которые валяются в ваших ящиках, устройте парный сеанс и отправьте всех одиночек, в корзину для мусора. Нет, портал обратно в вашей стиралке никогда не откроется и не выплюнет потеряшек!

Запасные одеяла

Как правило, мы храним их «на всякий случай». Они громоздкие и занимают много места, поэтому от них лучше избавиться. Купите лучше пару тонких спальников на тот самый случай, они и теплее, и компактнее.

Дубликаты чего-либо

Два — это слишком много для любого предмета, так почему бы не пожертвовать один из них на благотворительность или другу?