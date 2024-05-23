Дачникам подсказали дешевое удобрение

Яичная скорлупа может стать эффективным и доступным удобрением, рассказал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Дешевое удобрение он подсказал россиянам в беседе с NEWS.ru.

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По словам Чаплина, скорлупа не только богата ценными элементами, но и способна отпугивать вредителей.

«Яичная скорлупа — это ценный и самый дешевый источник питательных веществ, который может быть полезен в качестве удобрения как для комнатных растений, так и для огородов. Яичная скорлупа богата кальцием — основным строительным элементом для растений», — сказал он.

В почву растений для укрепления стеблей и повышения устойчивости к болезням он рекомендовал добавлять мелко измельченную яичную скорлупу. Чаплин указал на то, что скорлупа способна регулировать жесткость почвы, а это важно для растений, которым для роста требуется кислотная и щелочная среда.

Ранее доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова назвала способ защитить кожу рук от солнца в начале дачного сезона. По ее словам, нужно использовать легкий крем несколько раз в день и надевать перчатки во время садовых работ.