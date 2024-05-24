Названо растение, за выращивание которого дачникам грозит реальный срок

Выращивание на участке вьюнка, или же ипомеи трехцветной, в семенах которой содержится запрещенное вещество эргин, грозит дачникам реальным сроком, рассказала в интервью агентству ПРАЙМ адвокат Елена Кудерко. По ее словам, за это предусмотрена уголовная ответственность.

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"Последствия выращивания этого красивого цветка могут быть весьма серьезные. За 10–11 растений грозит максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, за 100 и более — до восьми лет заключения", — предупредила Кудерко.

Согласно статье 231 Уголовного кодекса РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусматривает уголовную ответственность. При этом суд учитывает, выросло ли растение самостоятельно или является целенаправленной посадкой.

Ранее садовод Андрей Туманов рассказал, что полностью истребить борщевик не так тяжело, как считают некоторые главы администраций. При этом некоторые управляющие тратят огромные средства на его вырубку, однако сорняк остается на месте.

До этого эксперт по логистике Игорь Коптев посоветовал перевозить на дачу саженцы с комом земли. Он также порекомендовал перед перевозкой ознакомиться с условиями для каждого отдельного растения.