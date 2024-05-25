Дачникам рассказали, как уберечь участок от кротов

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал «Известиям», как уберечь дачу от этих животных.

Эксперт пояснил, что кроты опасны тем, что их активная деятельность приводит к образованию многочисленных нор и подземных ходов, а это может повредить корневые системы растений и доставить проблемы с дренажной системой участка.

«Основные способы избавления от кротов включают в себя использование ловушек, которые можно оснастить пружинным механизмом для захвата грызунов. Также можно применять химические репелленты, которые создают неприятные запахи для кротов и отталкивают их от участка. Некоторые люди предпочитают использовать ультразвуковые устройства, которые мешают кротам обитать в данной области», — рассказал Никита Чаплин.

Он подчеркнул, что некоторые химические репелленты могут оказать негативное влияние на здоровье людей и животных, поэтому необходимо тщательно изучить инструкции и рекомендации по применению.