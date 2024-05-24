Телеведущий посоветовал сажать в саду лилейник и нарциссы

Ведущий телеканала «Живая Планета» Александр Хабургаев рассказал, какие растения посадить в саду тем, кто не хочет уделять много времени уходу.

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«Заведите лилейники — замечательное растения, которое не требует особого ухода. Их не надо выкапывать, где-то хранить на лето или на зиму. Многие травянистые многолетники такие как аквилегия, аконит, купальницы, некоторые ирисы (например, Ирис сибирский) растут совершенно спокойно. Но тот же ирис сибирский, если за ним долго не ухаживать, то он вырастает очень плотной куртиной и начинает сам себя душить», — начал эксперт.

Он также отметил, что можно особо не ухаживать за декоративными деревьями или кустами.

«Посадите себе чубушник, который мы называем садовым жасмином, сирень, спирею — они будут расти и цвести. Но с каждым годом цветение будет все хуже и хуже — не таким обильным и красивым. Чтобы цветущие выглядели красиво, их надо подкармливать, поливать, бороться с вредителями и, конечно же, формировать крону», — объяснил Александр Хабургаев.

Еще один вариант, по его мнению, посадить нарциссы — их в отличие от тюльпанов или гиацинтов не надо выкапывать.

«Но если серьезно — ухаживать надо за всем. Просто за одними растениями нужно ухаживать много и регулярно, а за кем-то достаточно раз в несколько лет. Есть растения — и травянистые многолетники, и древесные — которые можно посадить и забыть и они даже будут цвести. Но другое дело, когда будет цвести ухоженное растение, которое подкармливают и формируют и совсем другое, если это одичавшее. Оно конечно так цвести не будет», — заключил Александр Хабургаев.

Ранее телеведущий Александр Хабургаев рассказал, какие экзотические растения посадить в саду.