Как избавиться от муравейника на газоне

Хорошо освещенный газон на даче рискует стать удобным местом для муравейника. Способы избавиться от дома вредителей раскрыли владельцам загородных участков эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты советуют создать естественные препятствия для муравьев из лимонного сока, уксус, отвара чистотела или перцового раствора — это отпугнет насекомых и не навредит экосистеме сада. Муравейник можно удалить и механически — регулярная перекопка газона нарушит жизнь колонии вредителей.

Помимо этого, можно использовать приманки.

«Специальные приманки, содержащие инсектициды, могут быть эффективны, но следует использовать их осторожно, особенно, если в саду есть домашние животные или дети», — предупредили эксперты.

Стоит попробовать также привлечь естественных хищников — птицы и некоторые виды насекомых питаются муравьями и помогут регулировать их численность на участке.

Ранее россиянам посоветовали развесить по участку нетканый материал, смоченный в молочной сыворотке, чтобы отпугнуть тлю. Насекомые будут забиваться в такие ловушки, поэтому можно будет эффективно контролировать их количество.