Как запросто отличить семена петрушки от моркови: совет дала опытный садовод

Семена петрушки и моркови очень похожи. Их путают даже садоводы со стажем и потом сталкиваются с неприятным сюрпризом, если пакетики с посадочным материалом не были подписаны.

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«Отличить семена петрушки от моркови легко, если попробовать зернышки на зуб. У морковных вкус нейтральный, а вот у петрушки – пряный. Это из-за эфирных масел», – рассказала челябинский садовод с 40-летним стажем Юлия Павлова.

По ее словам, травяной вкус моркови не отличить от пряного невозможно. Хотя внешне семена почти идентичны.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как за одну минуту проверить семена на всхожесть.