Как помочь домашним животным перенести жару: советы ветеринаров

Палящее солнце и изнуряющая жара могут тяжело переноситься не только людьми, но и домашними животными.

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Как правильно ухаживать за своим пушистым другом, чтобы помочь ему пережить летний зной?

Избегайте прогулок по солнцепеку

Во время летней жары гуляйте со своим питомцем ранним утром или, наоборот, поздним вечером. Если же решите прогуляться в полдень, выбирайте только тенистое место (например, в тени деревьев). Чтобы защитить лапы животного от ожогов, не водите его по раскаленному асфальту или песку.

Не оставляйте животное в машине

В жару никогда не оставляйте собаку или кошку запертыми в машине. Всего за пару часов температура там может подняться до 70 градусов, что для животного смертельно. Если же иного выхода нет, припаркуйте машину в тени, оставьте окна приоткрытыми. И не забудьте про питье.Много жидкостиВ жару воду нужно менять каждый день (лучше всего несколько раз за день). При этом важно, чтобы она была не только свежей, но и прохладной (не ледяной!).

Что делать при тепловом ударе?

Из-за того, что кожа собак и кошек содержит лишь минимум потовых желез, они охлаждают свое тело с помощью быстрого поверхностного дыхания. Если ваша собака во время прогулки часто дышит, пускает много слюны, нервничает, задыхается или кашляет, вероятно, она перегрелась. Если же в дополнение к этому появилась рвота, диарея, а животное стало вялым и апатичным, можно говорить о тяжелой форме перегрева. В этом случае промедление смертельно! Как можно скорее оберните животное во влажное полотенце, отнесите в холодное помещение и обеспечьте доступ к прохладной воде. При необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром.