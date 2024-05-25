Как ухаживать за пионами

В Азербайджане сезон пионов. Несмотря на то, что май выдался непривычно холодным, цветы выдержали перепады температур. Агрономы рассказали, какую погоду больше любят пионы и как правильно за ними ухаживать.

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Пионы – солнцелюбивые растения и не выносят, когда мало света, их не стоит высаживать туда, где большую часть дня тень. А еще не любят ветер, сырые и глинистые почвы. Переувлажнять землю нельзя, советуют цветоводы.

«Они не любят лишнего внимания. Однажды мы решили укрыть их и создать для них специальные условия, это оказалось нашей ошибкой. Пионы не проросли и не дали цветов. Однако когда они спокойно переносят непогоду каждого сезона, они радуют нас обильным цветением», – отметил агроном Амиль Рзаев.

А еще пионы не любят частых переездов. Поэтому место для растений нужно выбирать сразу тщательно. Корневая система пятилетних пионов уходит в почву на глубину до 90 см, поэтому пересадка может обернуться огромным стрессом для растения. Кстати, пионы в этот раз выстояли, несмотря на капризную и переменчивую весну. В Азербайджане май стал одним из самым холодных за последние несколько лет. На территории страны больше 18 дней лили дожди вперемешку с градом.

«В мае 2022 года было зафиксировано выпадение града 17 раз, в мае прошлого года – 39, а в этом уже 54. Основная причина этого – холодные воздушные массы и сложные синоптические условия, которые сформировались в результате внутримассовых процессов», – заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Пионы хоть и боятся переувлажнения, но все же засуха тоже может сказаться на будущих цветках. Пионы надо поливать обязательно, особенно во время бутонизации и цветения. При правильном уходе с одного куста в сезон можно собрать до 10 цветков. Летом специалисты советуют удалять ростки, чтобы пионы были более пышными и красивыми. Для этого срезают слабые бутоны, примерно одну треть от всех, а также некоторые листья.