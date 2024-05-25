Как уснуть в жару без кондиционера?

Летом, когда температура воздуха прогревается до 30 градусов и выше, люди нередко сталкиваются с проблемой – невозможностью уснуть в жару. Чтобы это исправить, можно воспользоваться некоторыми советами. О них рассказала Общественная Служба Новостей.

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Первый и самый простой способ, если нет кондиционера, открыть окна и найти идеальное положение, чтобы обдувал воздух. Рекомендуется пить побольше воды. Не стоит принимать холодный душ перед сном, он вызовет отток и повышение температуры тела.

Чтобы облегчить свое состояние в жару, можно сделать холодный компресс и приложить его к шее, лбу и другим частям тела.

Существуют и другие способы борьбы с жарой: так можно взять пару тонких хлопчатобумажных носков, завернуть их в пакет и положить в морозилку. Перед тем, как вы будете готовиться ко сну, их нужно надеть. Другой не менее популярный метод – опустить простыни в холодную воду. Затем их следует тщательно отжать и застелить на кровать.

Помимо этого, важно и расположение спального места – оптимально спать на первом этаже, либо на полу. Внизу воздух немного прохладнее, чем наверху. И, конечно, не следует на ночь употреблять жирную и тяжелую пищу. Считается, что большое количество белка повышает скорость метаболизма, и тело быстрее нагревается.

Ранее стало известно, можно ли спать днем. По слова сомнолога, лучшее время для послеобеденного сна – с 13 до 15 часов. При этом сон должен быть коротким – 15-20 минут.