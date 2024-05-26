Названы вещи, которые любят почти все домашние кошки

Как и люди, кошки обладают своим характером, привычками, предпочтениями. Тем не менее есть вещи, которые эти питомцы любят практически всегда.

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Сон. Любовь к этому занятию обусловлена у кошек эволюционно, так как они ведут ночной образ жизни.

Свежая еда. Домашние кошки предпочитают именно свежую пищу.

Проточная вода. Многие кошки между поилкой и водой из-под крана выберут второе.

Заточка когтей. Кошки действительно от этой процедуры получают удовольствие.

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