В Минздраве назвали три правила безопасной работы на огороде

Работа на даче может причинить вред здоровью. О том, какие риски возникают в период работы на огороде и как их предотвратить, рассказала невролог, научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России Юлия Ярыгина.

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"Организм человека приспособлен к вертикальному положению головы, как строением самого позвоночника, так и системой регуляции кровообращения. В согнутом положении тела снижается кровоснабжение головного мозга кислородом, повышается риск инсульта, сердечной недостаточности", - говорит она.

Слова врача приводятся в Telegram-канале Минздрава России.

По словам Юлии Ярыгиной, об этом в первую очередь нужно помнить, если у вас часто колеблется артериальное давление, бывают боли в сердце и головные. Перенапряжение может спровоцировать боль в шее и пояснице, общее ухудшение самочувствия.

Врач дала несколько советов, как не навредить организму, работая на огороде.

Первое

Надо отказаться от длительной работы вниз головой, а делать перерывы и разминку. Долгое пребывание в согнутом положении плохо для сердечно-сосудистой системы и позвоночника, уточнила Ярыгина.

Второе

Стоит избегать контакта с мокрой и холодной землей, руки лучше защищать от переохлаждения, дабы не спровоцировать и не обострить воспалительные заболевания, например, суставов и позвоночника.

Третье

Нужно ограничить физнагрузку в жаркое время суток.

Кроме того, нежелательные последствия для организма помогут предотвратить невысокая скамейка, стульчик, спецнакладки на колени, приборы, облегчающие ручной труд, высокие грядки.