Врач назвал обязательные предметы в дачной аптечке

О том, как правильно подготовить аптечку для первой помощи на даче, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с Life.ru.

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Кашух отметила, что в аптечке любого дачника должны быть обезболивающие и жаропонижающие препараты. Для взрослых подходят таблетки и порошки, а для детей — капли или сиропы. Важно помнить и о правильном хранении лекарств: некоторые требуют прохлады, а другие — темноты. Чтобы избежать аллергических реакций на сезонные раздражители, необходимо добавить в аптечку антигистаминные препараты.

Летний период также связан с повышенным риском кишечных инфекций. Патогенные микробы можно занести при купании в водоемах или при употреблении плохо промытых овощей. Поэтому аптечка должна содержать сорбенты для вывода токсинов и регидратирующие средства для предотвращения обезвоживания.

Для обработки кровотечений необходимо иметь стерильные бинты, бактерицидные пластыри, перекись водорода или спиртовые антисептики. Также важно иметь эластичный бинт и резиновый жгут для остановки сильных кровотечений, а также ножницы и медицинский пинцет.

Не забудьте также о средствах от загара, репеллентах, термометре, средствах от ожогов и препаратах от хронических заболеваний. Перед поездкой на дачу рекомендуется освежить знания по оказанию первой медицинской помощи, чтобы не навредить пострадавшему, советует Кашух.

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