Какие опасные змеи живут в России и как избежать их укуса

Во время прогулки по лесу следует опасаться не только укусов насекомых, но и змей. Летом у пресмыкающихся начинается брачный период, когда они могут быть особенно активны и агрессивны. Сегодня мы расскажем, как избежать укуса змеи, что делать, если вас все же ужалили, и какие виды особо опасны и ядовиты.

© globallookpress

Как избежать змей во время прогулки в лесу

Змеи не нападают на людей целенаправленно. Они кусают, когда им надо защитить себя или потомство. Яд нужен змее, чтобы обездвижить добычу и съесть ее. После укуса человека пресмыкающиеся не смогут долго охотиться. Это связано с тем, что яд у змей вырабатывается медленно.

Ядовитые змеи России кусают только в целях защиты. Поэтому, отправляясь в лес, не забывайте об элементарных правилах техники безопасности:

Надевайте резиновые сапоги с высоким голенищем или ботинки, которые зуб змеи не сможет проткнуть; Когда идете по высокой траве, раздвигайте ее перед собой палкой, чтобы случайно не наступить на змею; Топайте и стучите по тропинке альпенштоком: опасные змеи России прекрасно чувствуют вибрацию и постараются покинуть это место; В солнечный день змеи любят дремать и греться на камнях и освещенных участках. Поэтому прежде чем присесть куда-либо, осмотрите место; В период линьки пресмыкающиеся могут плохо ориентироваться и видеть из-за кожи, которая свисает на глаза, поэтому издалека не заметят человека. Старайтесь показать змее, что вы близко; Если змея встала в стойку, не нужно трогать ее палкой или пытаться ударить. Медленно и аккуратно начинайте движение назад, не упуская опасность из поля зрения; Наткнувшись в траве на клубок змей, как можно быстрее покиньте территорию. Несмотря на то что заняты размножением, отдельные особи ядовитых змей России могут быть агрессивны.

Как уберечься от змей на дачном участке

Змеи, обитающие в России, предпочитают жить вблизи водоемов и озер в высокой густой траве. Поэтому если вы только собираетесь покупать дачу, выбирайте более солнечные и сухие участки.

Узнайте у соседей, какие опасные змеи живут в данной местности. Если же вы хотите защитить имеющийся участок от пресмыкающихся, соблюдайте несколько простых правил:

Тщательно выкашивайте траву у забора и за ним, не позволяйте кустарникам разрастаться;

Не складывайте на участке доски и мусор: змея может поселиться в таком месте;

Старайтесь полностью закрыть пространство под домом, чтобы пресмыкающееся не смогло туда вползти;

Покройте стены подвала и погреба панелями, а между ними положите минеральную вату. Такой прием защитит вас и от змей, и от мышей;

Если участок расположен вблизи леса, делайте забор глухим (к примеру, из профнастила), закопав нижнюю часть листов в землю.

Что делать, если укусила опасная змея в России

Если, несмотря на все меры предосторожности, змея ужалила человека, следует действовать по следующему алгоритму:

Уложить пострадавшего, чтобы он не двигался, и успокоить его. Циркуляция крови может ускориться и яд быстрее разойдется по организму, если человек будет нервничать; Нужно начать отсасывать яд как можно скорее: в первые секунды есть шанс удалить до 50%. Если около укуса начался отек, делать это уже поздно; Самые опасные укусы — в шею, голову и крупные кровеносные сосуды. В этом случае пострадавшего срочно нужно доставить в больницу; Во время транспортировки необходимо, чтобы пострадавший много пил (но не кофе или алкоголь). С мочой яд выводится из организма быстрее; Не ждите, что в больнице пострадавшему введут сыворотку: у нее очень короткий срок хранения, и в маленьких клиниках и ФАП ее нет; Лечение при укусах змей — симптоматическое; Пострадавшему введут противоотечное, обезболивающее и жаропонижающее, а также капельницу для разжижения крови.

Что нельзя делать при укусе змеи:

Разрезать место укуса в попытке промыть рану. Так можно занести дополнительную инфекцию;

Прижигать укус раскаленными предметами;

Накладывать жгут, так как концентрация яда в пережатой конечности может вызвать гангрену.

Какие ядовитые змеи России опасны для человека

В нашей стране встречаются семь видов, но далеко не все из них ядовиты. К полностью безопасным относятся обыкновенный и водяной ужи, а также желтобрюхий полоз. Медянка может укусить, но она настолько маленькая, что количество яда в ее пазухах не может навредить человеку.

Среди змей средней полосы России самой опасной можно назвать гадюку. Она живет и в горах, и в низменностях, и в степи, и в лесах. Цвет туловища может быть как коричневым, так и черным. Основная особенность — зигзагообразный рисунок на спинке и вертикальный зрачок. Но лучше не пытаться смотреть гадюке в глаза, а просто уйти, если вы ее увидели.

Какая самая опасная змея в России? Гюрза. Она водится на территории Дагестана, и ее яд по силе лишь немногим уступает кобре. В этом регионе ежегодно умирают десятки людей от укуса гюрзы. Она смелее гадюки, не встает в угрожающую стойку, а нападает молниеносно, если оказаться на ее территории или подойти слишком близко. После укуса человека может спасти только сыворотка «Антигюрзин».

Среди змей, опасных для человека в России, можно выделить щитомордника. Он водится в горах Алтая и Бурятии, его окрас — от бурого до серо-коричневого с поперечными полосками. Эта змея предпочитает ночной и сумеречный образ жизни, когда ее сложно заметить. Взрослый человек поправится после укуса щитомордника уже через неделю, но маленький ребенок может даже умереть.