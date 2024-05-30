Можно ли кошкам яблоки и безопасно ли их давать?

Фрукты служат для людей источником природных сахаров, витаминов и различных необходимых минералов, но так ли они полезны кошкам? С учетом, что кошачьи от природы являются постоянными хищниками, стоит ли добавлять им в рацион яблоки? И что делать, если питомец сам проявляет интерес к продукту?

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В этой статье мы расскажем, можно ли яблоки кошкам. А также, зачем они нужны в рационе и чем полезны, в каком виде их разрешено давать, а в каком лучше не стоит, как правильно вводить эти фрукты в меню и на что обращать внимание в состоянии животного, а также что делать в случае отравления питомца несвежими плодами.

Можно ли кошкам яблоки?

Основу рациона кошачьих должен составлять мясной белок. То есть каждая порция более чем на 50% в идеале включает качественное мясо, реже субпродукты. Но с учетом, что кормление исключительно мясом или рыбой не является безопасным и здоровым вариантом, владельцам необходимо обогащать меню питомца углеводами. Полезным и доступным источником этих веществ становятся фрукты и овощи, содержащие природные сахара, в том числе и клетчатку, а также богатые различными витаминами и минералами, которых нет в мясе.

В нашем регионе круглогодично доступны яблоки, которые хорошо хранятся, их нетрудно найти в любом магазине или самостоятельно запастись ими на зимний период.

Кошкам можно яблоки, если любимец хорошо переносит этот фрукт

Как правило, сезонные яблоки не вызывают аллергии и не опасны, особенно если следить за свежестью плодов и очищать их от косточек. Питомцу можно предлагать не только сырые фрукты, но также и сухие дольки или запеченные без сахара плоды. А вот от пастилы, варенья и других содержащих яблоки сладостей любимца необходимо оградить.

Чем полезны яблоки

Если ваша кошка ест различные фрукты и овощи, то яблоки для нее могут стать одним из источников углеводов, клетчатки и множества других полезных веществ, таких как калий, железо и витамины группы В. Хотя многим кажется, что кошке достаточно кушать только куриные грудки или исключительно рыбу, на деле питомцам необходимо сбалансированное питание, частью которого обязательно должны быть углеводы. Включая фрукт в состав рациона, либо используя его как лакомство, вы также обогащаете меню влагой, что особенно полезно для малопьющих кошек. Яблоки хорошо хранятся и их легко измельчать, что бывает актуально для владельцев животных, предпочитающих мягкие корма.

Могут ли яблоки навредить?

Отвечая на вопрос, можно ли котам яблоки или нет, надо учесть возможный вред продукта. И тут стоит учитывать, что у питомца, который съест много фруктов за один раз, не исключены такие неприятные последствия как рвота, диарея или, наоборот, запор. Связано это с наличием кислот и клетчатки, которые в переизбытке могут негативно влить на работу желудочно-кишечного тракта.

Если кошка будет поедать большое количество кислых и даже сладких яблок, это приведет к гастриту, постоянной рвоте и диарее, а также к отказу от привычного корма из-за тошноты и болевых ощущений. Также необходимо помнить об индивидуальной реакции – некоторым питомцам этот фрукт может совсем не подходить.

Что учесть, если вы решили дать яблоки кошке

В идеальном варианте, вам необходимо включать этот фрукт в расчетный рацион, чтобы учитывать содержание углеводов, калорий и полезных веществ и сбалансировать порцию по другим продуктам. Обычно, этим занимается ветеринарный диетолог, обладающий необходимыми знаниями и специальной программой.

Мы советуем постепенно вводить продукт в меню, начиная с мелких кусочков, увеличивая порцию, только если питомец хорошо переваривает фрукт. Как правило, суточный максимум для кошки находится в пределах 1/4-1/2 среднего плода, но все довольно индивидуально. Также мы рекомендуем выбирать сорта средней сладости, избегая очень сахаристых или кислых яблок. Сами плоды надо тщательно вымыть, а также очистить от семян, веток и, при необходимости, измельчить.

Возможно ли отравление яблоками?

Безусловно, отравление любым растительным продуктом возможно, если он испорчен. Даже малозаметные и небольшие участки плесени и гнили на яблоках могут привести к последующему отравлению кошки.

Также не исключено отравление забродившими плодами, т.к. они содержат спирты, токсичные для кошек даже в самых малых дозах. В случае если вы заметили признаки отравления (рвоту, диарею, проявление боли в животе, спутанное сознание), мы рекомендуем дать питомцу любой доступный сорбент (лекарственные препараты, которые собирают токсины в желудочно-кишечном тракте и выводят их из организма), например, Смекту, а затем в срочном порядке отвезти пострадавшего в клинику. А вот отравление семенами яблок маловероятно, ведь для этого нужно проглотить очень много прожеванных семечек.

Альтернатива яблоку

Если кошка открыта для новшеств, ей разрешено предлагать и другие фрукты, не только яблоки. В умеренных количествах вы можете скармливать питомцу свежие груши, арбузы, дыни, клубнику, персики и вишню без косточек и даже чернику.

А вот от винограда, смородины, цитрусовых и ананаса лучше животное оградить – как правило, эти фрукты вызывают расстройство пищеварения и даже могут навредить почкам. Особенно тщательно необходимо за этим следить владельцам, которые выпускают любимцев на даче – потенциально опасные фрукты растут во многих садах.

Можно ли яблоко котятам?

После того как котенок адаптируется к твердой пище и отвыкнет от материнского молока, ему можно вводить в рацион различные фрукты и овощи, для удобства протертые или измельченные любым способом для первого прикорма.

Важно учесть, что пищевые предпочтения формируются у многих особей до шестимесячного возраста, а значит, более взрослые кошки, вероятно, не захотят даже пробовать такое лакомство как яблоко. Как итог, мы советуем начинать вводить фрукты в рацион котят примерно в 4-5-месячном возрасте, но при условии, что питомец здоров, у него нет проблем с пищеварением, он не проявляет признаков аллергии и не выражает к подобным продуктам пищевой интерес.

Итоги

Если соблюдать меру, то кошкам безопасно предлагать яблоки в качестве угощения или добавлять фрукты в постоянный рацион;

Яблоки содержат калий, витамины группы В и клетчатку, которые необходимы для комфортного пищеварения питомца и нормальной работы внутренних органов;

Переедание грозит расстройством пищеварения: рвотой, диареей, отказом от корма и в некоторых случаях запорами;

Вводить в кошачий рацион эти фрукты стоит, начиная с очень маленьких кусочков, постепенно увеличивая порцию и отслеживая реакцию организма;

Случаются отравления несвежими яблоками, а вот отравление семенами плодов маловероятно, хотя мы все же рекомендуем очищать фрукты от семечек перед кормлением;

Кошкам также можно давать кусочки груши, персиков, арбузов, дыни, малины или клубники. При этом обязательно очищайте их от косточек, особенно вишню;

Котятам нужно начинать предлагать фрукт с 4-5 месяцев, но только если они уже привыкли к твердой пище и не имеют проблем со здоровьем.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Можно ли коту есть яблоки?

Вы можете спокойно давать питомцу несколько долек свежего фрукта, очищенного от семян. Как правило, средней кошке не повредит до 1/4 части некрупного плода. При этом мы рекомендуем не выбирать самые сладкие или кислые сорта и советуем тщательно мыть фрукты перед кормлением, очищать их от косточек, а также использовать только полностью свежие плоды, без плесневелых или гнилых участков. Некоторые любимцы лучше едят фрукты, если их очистить от кожуры и измельчить.

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