Кинолог перечислил первые признаки теплового удара у собаки

В жару следует внимательнее следить за состоянием собаки, так как тепловой удар у питомца может спровоцировать рвоту, острую почечную недостаточность, нарушение сердечного ритма и судороги. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Первые признаки при тепловом ударе могут быть следующими: у собаки появилась одышка, отсутствует аппетит, она часто дышит, у собаки затуманенный взгляд, может начать собираться обильная белая слюна вокруг рта, покраснения видимых слизистых оболочек и языка, кожи, носа, подушечек лап. Собака излишне обеспокоена или, напротив, очень вялая. У собаки нарушена координация. Если вовремя не оказать первую помощь, симптомы приобретают опасный характер: может начаться рвота и диарея, нарушается сердечный ритм, возникает острая почечная недостаточность, судороги, потеря сознания», – сказал Голубев.

Он отметил, если собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, нужно срочно оказать ей первую помощь.

«Переместите собаку в тень или в прохладное помещение, смочите питомцу прохладной (не холодной) водой область живота, подушечки лап, ушные раковины, нос. Не обливайте собаку водой целиком, так вы можете усугубить ситуацию. Вы также можете накрыть собаку холодным полотенцем. Поить собаку нужно аккуратно: предложите немного воды, но не заставляйте пить, можно смочить десна и язык водой. Убедитесь, что ей поступает достаточно свежего воздуха. Если в помещении есть кондиционер, включите его, но не располагайте собаку под потоком ледяного воздуха», – пояснил Голубев.

После оказания первой помощи следует обратиться в ветклинику, заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил Агентству «Москва», что в последние дни мая в столице прогнозируется сильная жара, со среды дневные температуры достигнут плюс 28–30 градусов. Аномальное высокие температуры сохранятся и во второй половине недели.