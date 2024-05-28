Специалист назвал три продукта, которые нельзя смывать в раковину

Регулярно сталкиваетесь с засорами труб и неприятным запахом из сливного отверстия? Возможно, все дело в ваших привычках: некоторым продуктам лучше совсем не попадать канализацию. Например, кофейной гуще.

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«Кофейная гуща может показаться безвредной, но она может слипаться и создавать засоры в ваших трубах», — рассказала владелица клининговой компании Ванесса Терра Боссарт, владелица компании изданию The Spruce.

Отходы от приготовления зернового кофе не обязательно выбрасывать в мусорное ведро — кто-то использует гущу для приготовления домашнего скраба, а кто-то применяет в качестве удобрения.

Рис — еще один продукт, который может забить тонкую канализационную трубу. Старайтесь промывать эту крупу осторожнее, чтобы сырые зерна случайно не уплыли. Дело в том, что они могут набухнуть — в этом и кроется весь подвох. Но опаснее всего, пожалуй, масло.

«Любые масла или жиры и даже заправки для салатов, содержащие масло, не должны попадать в канализацию», — отметил эксперт.

Масло не забьет трубу мигом, но имеет свойство накапливаться, постепенно образуется липкий нарост, который «притягивает» другие продукты. Прежде чем сливать нечто жирное, нейтрализуйте жидкость средством для мытья посуды — тогда жир не останется на стенках трубы.