Эксперт предупредил об опасности популярных растений на даче

Популярные растения на даче могут быть опасны для ее владельцев и тех, кто приезжает отдыхать. О рисках выращивания некоторых культур предупредила россиян эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Цветы могут быть ядовитыми. Так, безвременник содержит колхицин, который вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек. После прикосновения к этому растению нужно обязательно помыть руки с мылом, подчеркнула специалистка.

«А вот употреблять его в пищу нельзя ни в коем случае, поэтому, если у вас есть дети и домашние животные, эти цветы лучше не сажать», — предостерегла Мешалкина.

Опасны также ландыши — в них содержатся гликозиды, которые влияют на работу сердца. Наибольшие риски для жизни и здоровья представляют ягоды, но ядовитой может оказаться даже вода, в которой стоял букет таких цветов. Осторожного обращения требует и крупнолистная гортензия — все части этого растения (цветы, листья, стебли и побеги) токсичны.

«Сок содержит цианидоподобные вещества, которые раздражают кожу и слизистые оболочки. В больших дозах эти вещества негативно влияют на центральную нервную систему людей и животных», — рассказала Мешалкина.

Эксперт также посоветовала не выращивать на даче белладонну, рододендрон, дельфиниум, наперстянку, аквилегию, клещевину.

Некоторые популярные растения могут привлекать вредителей на участок. Например, Например, липа, черемуха, калина, акация, боярышник, настурция и жимолость поспособствуют появлению тли, а фуксия — бабочки-белокрылки.

Ранее россиянам перечислили, какие растения выращивать на даче запрещено законом. Так, тюремный срок может грозить за разведение на участке мака снотворного, ипомеи трехцветной,мимозу хостилис, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, кактусы, содержащие мескалин, грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин, коноплю и кокаиновый куст.