Эксперт рассказал, как просто сделать интерьер «эмоциональным»

Есть множество приёмов, как создать в помещении определённую атмосферу, вызывающую яркие переживания и эмоции. Необязательно прибегать к причудливым интерьерным решениям — на помощь придут маленькие хитрости, которые вы можете воплотить в жизнь своими руками. О том, как сделать свой дом «эмоциональным», «Секрету» рассказал эксперт.

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«Сам термин «эмоциональный дизайн» обрёл популярность с 2003 года — его обозначил Дональд Норман в своей одноимённой книге. Эта концепция заключается в том, что люди постоянно испытывают эмоции от взаимодействия с объектами, локациями и другими людьми», — Артём Оганян, арт-директор студии дизайна интерьера BŪRO.

Вот что, по мнению Оганяна, поможет сделать жильё эмоциональным.

Новая мебель

Даже самый строгий интерьер можно «разбавить» мебелью округлой формы с «мягкими» тканями типа шерсти. Это поможет «смягчить» интерьер или сделать его более домашним и расслабленным.

И напротив, если хочется создать более «жёсткий» интерьер, где вы будете чувствовать себя собранным, можно поставить в комнату строгую мебель, в отделке которой присутствуют кожа и металл, отметил эксперт.

Цвета

Современные исследования показываю, что цвет может кратковременно влиять на состояние человека.

Дизайнер советует выбирать тёплые тона для уюта и комфорта или холодные оттенки для спокойствия и сосредоточенности.

«Сочетание любимых цветов также способно поднять настроение. Не стоит бояться сложных и насыщенных оттенков — они помогают создать необычные эффекты, вызывающие эмоции», — подчеркнул Оганян.

Персонализация

Добавьте личные акценты (любимые предметы, семейные фото или предметы, связанные с вашим хобби). Это поможет создать пространство, которое будет отражать вашу индивидуальность.

Освещение

Эксперт советует также «поиграть с освещением». Рассеянный свет даст ощущение простора и официальности. Камерность создадут источники с небольшим радиусом освещённости. А подсветка отдельных элементов создаёт драматичность.

«Имеет значение и цветовая гамма используемых вами лампочек. Более тёплая гамма освещения настраивает на отдых, в то время как холодный белый свет заставляет взбодриться и работать», — отметил собеседник «Секрета».

Текстура и текстиль

Плоские покрытия без фактуры создают ощущение стерильности, отметил эксперт. Но использование безфактурных материалов в больших пространствах, будет вызывать чувство незащищённости или даже тревоги, отметил Оганесян.

Использование фактурных элементов, например из дерева или камня, может добавить изюминку дизайну, взбодрить.

«Однако при использовании таких материалов необходимо аккуратно подходить к выбору освещения, поскольку в темное время суток в сочетании с узконаправленными источниками света выраженные текстуры могут создавать драматические теневые эффекты», — отметил Оганесян.

По его словам, «смягчить» интерьер помогут фактуры, близкие к шерстяным тканям:

«Кроме того, выбор мягких и приятных на ощупь материалов добавит уюта вашему дому. Например, мягкие подушки, пледы и шторы из натуральных тканей могут существенно улучшить восприятие пространства».

Он отметил, что плотные и тёплые ткани в интерьере зимой (шерсть и фланель) создадут ощущение уюта, а более лёгкие (лён, шёлк, хлопок) — чувство прохлады летом.

«Материалы ощущаются по-разному и визуально, и тактильно: в тёплое время года приятнее касаться шёлка, нежели, скажем, меха», — отметил собеседник «Секрета».

Запахи

Диффузоры с аромамаслами или свечи с вашими любимыми ароматами могут мгновенно изменить атмосферу в комнате и наполнить её известными только вам смыслами.