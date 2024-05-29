Биолог рассказал, какие растения защитят участок от шума и пыли

Биолог Чащина: тополь и сирень защищают от пыли. Обычно их много в городах, но эти растения можно выращивать и на дачном участке — они помогут озеленить и оздоровить территорию. Можно посадить рябину и бузину — они способны очищать воздух от вредных примесей. Если у вас шумные соседи или вы живёте недалеко от трассы, тоже выручат растения, рассказала доцент кафедры биологии и химии Забайкальского госуниверситета Наталья Чащина.

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Какие растения защитят от шума

Если вы живёте недалеко от дорог, то высаживайте кустарники. Как объяснила Чащина, они прекрасно улавливают пыль от машин и подавляют шум.

Эксперты советуют высаживать:

Бузину,

Барбарис,

Жимолость,

Можжевельник,

Калину.

Какие растения очищают воздух

Определенные виды деревьев и кустарников способны задерживать вредные частицы в воздухе, рассказала «Чите.Ру» Наталья Чащина. К ним она отнесла:

Вяз,

Тополь,

Сирень,

Рябину,

Бузину.

Если надумаете высаживать тополь, подумайте о себе и соседях. Пух этого дерева может разносить пыльцу цветущих растений, на которую может быть аллергия. Также следует посмотреть, нет ли у вас на участке запрещённых законом растений.