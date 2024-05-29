Биолог рассказал, какие растения защитят участок от шума и пыли

Россиянам рассказали, какие растения защитят участок от шума и пыли
Биолог Чащина: тополь и сирень защищают от пыли. Обычно их много в городах, но эти растения можно выращивать и на дачном участке — они помогут озеленить и оздоровить территорию. Можно посадить рябину и бузину — они способны очищать воздух от вредных примесей. Если у вас шумные соседи или вы живёте недалеко от трассы, тоже выручат растения, рассказала доцент кафедры биологии и химии Забайкальского госуниверситета Наталья Чащина.
Какие растения защитят от шума
Если вы живёте недалеко от дорог, то высаживайте кустарники. Как объяснила Чащина, они прекрасно улавливают пыль от машин и подавляют шум.
Эксперты советуют высаживать:
- Бузину,
- Барбарис,
- Жимолость,
- Можжевельник,
- Калину.
Какие растения очищают воздух
Определенные виды деревьев и кустарников способны задерживать вредные частицы в воздухе, рассказала «Чите.Ру» Наталья Чащина. К ним она отнесла:
- Вяз,
- Тополь,
- Сирень,
- Рябину,
- Бузину.
Если надумаете высаживать тополь, подумайте о себе и соседях. Пух этого дерева может разносить пыльцу цветущих растений, на которую может быть аллергия. Также следует посмотреть, нет ли у вас на участке запрещённых законом растений.