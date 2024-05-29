Россияне стали чаще интересоваться современным русским стилем в дизайне

Россияне стали на 125% чаще прибегать к русскому стилю при выборе дизайна, говорится в исследовании аналитиков школы дизайна и технологий Bang Bang Education.

Так, в ландшафтном дизайне спрос на русский стиль вырос на 20%, в дизайне интерьера - на 14%, отмечает «Газета.Ru».

Среди графических дизайнеров русский стиль стал популярнее на 23%, а моушн- и CG-дизайн — на 18%.

Аналитики считают, что резкий рост популярности этого стиля в России связан с трендом на Slavic aesthetic.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге и Москве проживают 42% работников креативных индустрий, отмечает RT.