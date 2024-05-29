Эффективные приемы, которые заставят вашу собаку перестать грызть вещи

Наблюдать, как пушистик прыгает, виляет хвостом, радуясь вашему возвращению домой, — это весело, но перестает быть забавным, когда вы обнаруживаете, что она в ваше отсутствие уничтожила очередное кресло или ваши любимые кроссовки. Подобное поведение распространено среди щенков, но по мере взросления его следует избегать. Разберемся, как исправить ситуацию.

© Inc-News

Собака может грызть предметы по разным причинам: скука, стресс, избыток энергии, беспокойство или тревога разлуки. Через подобное поведение питомец показывает, что его эмоциональное или физическое здоровье не на все сто. Ниже мы расскажем вам о некоторых эффективных действиях, которые вы можете предпринять, чтобы перестать видеть следы от зубов на каждом предмете в вашем доме. Для большей эффективности важно определить причину подобного поведения вашего питомца.

Дайте собаке физическую нагрузку. Как мы уже упоминали, иногда разрушительное поведение проявляется в связи с тем, что ваша собака не истощила свою ежедневную энергию. Попробуйте отвести ее в парк, прогуляться по кварталу или поиграть в саду. Таким образом, когда вы окажетесь дома, ваш питомец будет довольным и уставшим, и не будет искать других способов потратить свою энергию. Развлекательные объекты. Будь то игрушки или другие развлечения, они заставят вашу собаку отвлечься и отодвинуть ваши личные вещи на второй план. Собака должна четко понимать, какие предметы ей можно грызть, а какие нет. Они также помогут вашему питомцу избавиться от энергии в те дни, когда у вас нет времени вывести его на длительную прогулку. У собаки не должно быть доступа к «запрещенным» предметам. Один из способов помешать мохнатому носику уничтожить ваши вещи — это ограничить к ним доступ. Старайтесь ничего не оставлять в пределах досягаемости собаки или ограничьте ее передвижение по дому, пока вас нет рядом. Например, можно установить физические ограничения в комнатах. Игрушки-кормушки. Чтобы собака была дольше занята, приобретите игрушки, в которые можно спрятать угощения. Кроме того, подобное развлечение повысит умственную ловкость вашего четвероногого друга. Проводите с ним больше времени. Собаки — социальные существа. Им скучно, когда они проводят много времени дома одни, вот почему необходимо выбрать время, которое вы будете проводить вместе. Это поможет им меньше скучать или испытывать желание грызть предметы, находясь в одиночестве. Обучение команде "Отпусти". Еще один эффективный способ предотвратить кусание вещей - это обучение собаки команде "Отпусти". Когда ваша собака начинает грызть вашу обувь или мебель, скажите ей "отпусти" и предложите ей игрушку или жевательное кости в обмен. Постепенно она осознает, что должна отпустить то, что у нее в зубах, чтобы получить что-то более приятное. Продолжайте тренироваться с питомцем регулярно, чтобы укрепить эту команду. Акцент на правильное поведение и похвалу. Когда ваша собака проявляет хорошее поведение и не кусает вещи, обязательно похвалите ее. Позитивно укрепляйте "правильное" поведение, чтобы она поняла, что это вам нравится. Когда вы видите, что щенок играет с игрушками вместо того, чтобы грызть мебель, скажите ей "Молодец", дайте вкусняшку или погладьте по голове. Такая положительная обратная связь будет мотивировать питомца стремиться к хорошему поведению. Отсеките и предотвратите скуку. Скука может быть одной из причин, по которой собака начинает грызть вещи. Убедитесь, что ваша собака не скучает и получает достаточно умственной и физической стимуляции каждый день. Разнообразные игры, тренировки и прогулки помогут предотвратить скуку и уменьшить влечение к уничтожению ваших вещей. Изучите причину стресса или тревоги. Если ваша собака кусает вещи из-за стресса или тревоги, обратите внимание на источник этой проблемы. Может быть, она испытывает страх при разлуке или ей нужна дополнительная социализация. Обратитесь к ветеринару или поведенческому тренеру с опытом работы с собаками, чтобы получить рекомендации и помощь в работе с этими эмоциональными проблемами.

Помните, что каждая собака уникальна, и может потребоваться время и терпение, чтобы изменить поведение. Не забывайте быть последовательными и добрыми в своих методах обучения. Постепенно, с помощью этих приемов и осознания причин поведения вашего питомца, вы сможете помочь ему отказаться от кусания вещей и сохранить свой дом и мебель в целости.