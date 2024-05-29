Кинолог рассказал, как помочь собаке пережить жару

Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Москве. Как сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, воздух в столице в среду прогреется до 29 градусов, в Подмосковье — до 30, что на 10 градусов выше климатической нормы. Это будет самый жаркий день с начала года.

В МЧС распространили штормовое предупреждение и предупредили о сильной жаре с 29 по 31 мая.

По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в такую погоду почувствовать себя плохо может даже здоровый молодой пес. Рассказываем, какие есть опасности и как помочь своей собаке.

Возможные последствия

"Здесь животные ничем не отличаются от человека. Жара может стать причиной теплового удара, обезвоживания, утомляемости, проблем с мышечной координацией", — говорит Владимир Голубев.

По его словам, такая погода может вызвать опасные последствия для здоровья собаки, особенно если организм питомца недостаточно адаптирован к жаркому климату.

"Если гулять на улице в жаркие дни, то это чревато не только тепловым ударом и солнечными ожогами (касается бесшерстных собак), питомец может обжечь подушечки лап, гуляя по раскаленному асфальту. Кроме того, из-за большой потери жидкости у собаки может начаться обезвоживание", — подчеркивает он. "Для питомцев с хроническими заболеваниями сердца прогулки в знойные дни могут вызвать обострения, в некоторых случаях без оказания медицинской помощи они приводят к летальному исходу", — отмечает эксперт.

Голубев также отмечает, что особенно в зоне риска питомцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточной массой тела и сахарным диабетом.

"Собака в жару быстро утомляется, она может стать вялой, отказываться от еды", — предупреждает он. "Нужно быть внимательным к щенкам, беременным животным, а также северным собакам, например хаски или самоедам", — говорит собеседник агентства.

Чего делать нельзя

По словам эксперта, чтобы помочь собаке в жаркую погоду — точно не нужно ее коротко стричь.

"Шерсть защищает питомца от ожогов и перегрева", — объясняет он.

"Также нельзя окунать собаку в холодную воду с головой из-за резкого перепада температур. Не стоит и мочить собаку, чтобы она "остыла". На самом деле вы можете только навредить: когда вода начнет испаряться с шерсти, получится водяная баня и питомцу будет только хуже", — говорит Голубев.

Он напоминает, что с особой осторожностью следует пользоваться кондиционером.

"Некоторые животные любят лечь под поток ледяного воздуха, это чревато не только переохлаждением, но и воспалением внутренних органов. Если, например, вы смочили лапы и живот собаке и она пошла отдыхать под кондиционер, это может закончиться воспалением легких или пиелонефритом", — предупреждает эксперт.

Что делать можно и нужно

Владимир Голубев дал рекомендации, как помочь своей собаке: