Кинолог рассказал, как помочь собаке пережить жару

Как помочь собаке пережить жару. Советы кинолога
Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Москве. Как сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, воздух в столице в среду прогреется до 29 градусов, в Подмосковье — до 30, что на 10 градусов выше климатической нормы. Это будет самый жаркий день с начала года.
В МЧС распространили штормовое предупреждение и предупредили о сильной жаре с 29 по 31 мая.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в такую погоду почувствовать себя плохо может даже здоровый молодой пес. Рассказываем, какие есть опасности и как помочь своей собаке.
Возможные последствия
"Здесь животные ничем не отличаются от человека. Жара может стать причиной теплового удара, обезвоживания, утомляемости, проблем с мышечной координацией", — говорит Владимир Голубев.
По его словам, такая погода может вызвать опасные последствия для здоровья собаки, особенно если организм питомца недостаточно адаптирован к жаркому климату.
"Если гулять на улице в жаркие дни, то это чревато не только тепловым ударом и солнечными ожогами (касается бесшерстных собак), питомец может обжечь подушечки лап, гуляя по раскаленному асфальту. Кроме того, из-за большой потери жидкости у собаки может начаться обезвоживание", — подчеркивает он."Для питомцев с хроническими заболеваниями сердца прогулки в знойные дни могут вызвать обострения, в некоторых случаях без оказания медицинской помощи они приводят к летальному исходу", — отмечает эксперт.
Голубев также отмечает, что особенно в зоне риска питомцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточной массой тела и сахарным диабетом.
"Собака в жару быстро утомляется, она может стать вялой, отказываться от еды", — предупреждает он."Нужно быть внимательным к щенкам, беременным животным, а также северным собакам, например хаски или самоедам", — говорит собеседник агентства.
Чего делать нельзя
По словам эксперта, чтобы помочь собаке в жаркую погоду — точно не нужно ее коротко стричь.
"Шерсть защищает питомца от ожогов и перегрева", — объясняет он.
"Также нельзя окунать собаку в холодную воду с головой из-за резкого перепада температур. Не стоит и мочить собаку, чтобы она "остыла". На самом деле вы можете только навредить: когда вода начнет испаряться с шерсти, получится водяная баня и питомцу будет только хуже", — говорит Голубев.
Он напоминает, что с особой осторожностью следует пользоваться кондиционером.
"Некоторые животные любят лечь под поток ледяного воздуха, это чревато не только переохлаждением, но и воспалением внутренних органов. Если, например, вы смочили лапы и живот собаке и она пошла отдыхать под кондиционер, это может закончиться воспалением легких или пиелонефритом", — предупреждает эксперт.
Что делать можно и нужно
Владимир Голубев дал рекомендации, как помочь своей собаке:
- Сместить прогулки на более раннее или позднее время. "Не гуляйте и не занимайтесь активными видами спорта с 12 до 16 часов, когда солнце самое активное", — говорит Голубев.
- Старайтесь избегать открытого солнца и гуляйте в тени. "Всегда предлагайте питомцу свежую воду, а чтобы немного охладить собаку, добавьте в нее пару кусочков льда", — советует эксперт.
- Рекомендуется использовать специальные охлаждающие жилеты или подстилки. "Если собаке жарко, смочите прохладной водой область живота, подушечки лап собаки, а также ушные раковины, постарайтесь отвести ее в прохладное место и обеспечить приток свежего воздуха", — заключает эксперт.