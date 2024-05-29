Надувание воздушных шаров своими руками – задача, которая может показаться простой на первый взгляд, но на самом деле требует немалых усилий и терпения. Особенно если нужно надуть большое количество шаров для праздника или мероприятия.

Существует простой и эффективный способ надуть воздушные шары в домашних условиях без особых усилий. Для этого вам понадобится обычный пустой кулер от воды.

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Возьмите кулер и наденьте горлышко шарика на край крана. Затем нажмите на кулер, выдавливая воздух внутрь шарика. Всего несколько нажатий – и шарик наполнится воздухом.