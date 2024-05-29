Таблетки или спреи: ветеринар рассказал, что лучше защитит животных от клещей

Весна — пора активизации клещей. О том, как защитить себя и своих животных от этой напасти, рассказал начальник лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции по Домодедово и Подольску Алексей Баженов.

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Эксперт напомнил, что клещи могут заразить человека боррелиозом, животное — пироплазмозом, бабезиозом.

Для защиты животных от клещей разные производители предлагают таблетки: некоторые нужно давать ежемесячно, другие — раз в три месяца. Есть инсектоакарицидные спреи, которые отпугивают насекомых запахом. Не стоит выбирать одно средство, лучше сочетать их.

— Если животное получает препарат в таблетках, спреями нужно обрабатывать его перед прогулкой. Посещая парковые и лесные зоны, надо обязательно обрабатывать и свою одежду, и животное, — подчеркнул он в комментарии 360.ru.

В свою очередь научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский добавил, что клещей лучше всего видно на светлой одежде. Во время прогулок в лусе он посоветовал заправлять штаны в носки, передает МИР 24.

Что делать при укусе клеща, если до этого не было сделано прививки, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт «Клиники Фомина» Анна Симбирцева.