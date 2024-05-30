Аляскинский маламут: описание породы, характер и особенности собак

Аляскинский маламут кажется грозной собакой из-за своих массивных размеров. Но на самом деле представители этой породы очень дружелюбные и игривые, они станут верными друзьями своим хозяевам. Правда, взамен придется уделять маламуту много времени и внимания. «Лента.ру» рассказывает об основных особенностях этих собак: какой у них характер, как правильно за ними ухаживать, сколько стоят щенки и как их выбрать.

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История породы аляскинский маламут

Аляскинский маламут — порода больших ездовых собак, которая считается одной из самых старинных во всем мире. Свое название животные получили от древнего аляскинского племени малемиутов, которое использовало их для передвижения, охоты и торговли.

Кто такие малемиуты?

Малемиуты (малемуты, малемьюты) — племя эскимосов, занимавшее прибрежные территории Аляски: заливы Коцебу и Нортон. В XVII-XVIII веках, когда европейцы открыли и осваивали Аляску, малемиуты были сильным и многочисленным племенем. Они занимались охотой на оленей Карибу (северных оленей), которые были основным источником пропитания как людей, так и их собак, которых использовали для перевозки тяжелых грузов.

Упряжки с собаками малемиутов стали популярны, когда в 1896 году в регионе Клондайк обнаружили золото. Во времена золотой лихорадки туда начали приезжать золотоискатели, которые активно покупали у малемиутов собак, чтобы передвигаться.

Это время стало тяжелым для маламутов, которые оказались под угрозой исчезновения. Дело в том, что золотоискателям нужно было все больше собак, поэтому их начали активно скрещивать с другими породами и даже с волками. В результате чистопородных маламутов осталось очень мало: ситуацию удалось исправить, только когда интерес к золоту начал утихать.

Разведением маламутов с 1930-х годов XX века занялись профессиональные заводчики из США — именно эта страна и считается местом их происхождения. В результате появились три племенные линии этих животных:

Коцебу (Kotzebue);

М’лут (m’loot);

Хинман-Ирвин (Hinman-Irwin).

Однако последнюю линию развить не удалось: уже в 1940-х ее поглотили остальные две — коцебу и м’лут. Они, в свою очередь, были признаны Американским клубом собаководства и сохранились до сих пор.

Маламут — с 2010 года один из официальных символов американского штата Аляска.

Внешний вид

Внешне маламуты напоминают больших волков. М’луты более крупные и агрессивные, их окрас варьируется от голубого до черно-белого. Коцебу — поменьше, у них волчий окрас, то есть шерсть серого цвета.

Вот какие средние характеристики породы дает Американский клуб собаководства:

Рост самца — 63,5 сантиметра, самки — 58,5 сантиметра;

Вес самца — 38 килограммов, самки — 34 килограмма;

Окрас: бело-серый, черно-белый, рыжий с белым, серебристо-белый — зарегистрировано 9 окрасов с разными оттенками белого и черного;

Шерсть: средней длины с густым подшерстком.

Узнаваемые черты породы — пушистый и закрученный к спине хвост, прямые треугольные уши и мощный скелет.

«Все в маламуте говорит о его происхождении как арктической ездовой собаки: тяжелый костяк, глубокая грудная клетка, мощные плечи и плотная, устойчивая к непогоде шерсть. Все это как будто говорит: «Я тяжело работаю, чтобы заработать на жизнь!» Но в их миндалевидных карих глазах есть ласковый блеск, который подсказывает что маламуты любят уютно прижиматься к своим хозяевам, когда рабочий день окончен», — Американский клуб собаководства.

Аляскинский маламут относится к группе «Шпицы и собаки примитивного типа», секции «Северные ездовые собаки» в классификации Международной кинологической федерации.

Породу часто сравнивают с сибирским хаски. Маламуты и хаски — представители северных пород. Но маламуты более крупные и с мощным телосложением, их шерсть длиннее и более пушистая. А главное — у маламутов всегда карие глаза. Маламуты с голубыми глазами считаются бракованными.

Продолжительность жизни

По данным Американского клуба собаководства, аляскинские маламуты могут прожить более 10 лет.

Продолжительность жизни аляскинских маламутов в среднем — 10–14 лет.

Продлить жизнь питомцу можно, если давать ему достаточно физической нагрузки, регулярно показывать ветеринару, а также следить за питанием и гигиеной собаки.

На продолжительность жизни также влияет генетика маламута: в хороших питомниках скрещивают собак без наследственных заболеваний. Кастрированные и стерилизованные собаки живут дольше и реже страдают от опухолей.

Характер

Аляскинский маламут — ласковая, преданная и игривая собака с непростым характером. Она очень работоспособная и энергичная, любит физические нагрузки и долгие прогулки.

Маламуты любят рыть землю. Если не уследить за ними, могут перерыть сад или сделать подкоп под забором. Отучать их от этой привычки не советуют — копание делает маламутов счастливыми.

Бывает упрямой и своенравной, при этом тяжело поддается дрессировке, поэтому неопытным собаководам или людям с мягким характером заводить маламутов не рекомендуют.

Отношение к людям

Маламуты любят людей и особенно маленьких детей. У этих собак открытый и веселый характер, они нуждаются во внимании и общении, поэтому с ними нужно проводить много времени. Обычно маламута заводят как компаньона — с ним можно долго гулять даже зимой, он любит физическую активность.

Несмотря на устрашающую внешность, такие собаки не подходят в качестве сторожа — они открыты и приветливы к незнакомцам. К тому же почти не лают. Зато часто воют и даже поют.

Отношение к другим животным

Маламуты будут стремиться доминировать над другими собаками, потому что это стайная порода, а в стае всегда есть вожак. Также у них развит охотничий инстинкт: на прогулке могут погнаться за белками или птицами.

Но маламутов можно с детства приучить к соседству с другими животными — например, кошками. Тогда они не будут воспринимать других питомцев как добычу.

Чем болеют маламуты

Аляскинские маламуты склонны к болезням суставов. Особенно опасна дисплазия тазобедренных суставов, при которой животному больно ходить.

«У аляскинских маламутов, как у многих других крупных пород, часто встречаются проблемы со связками в коленях и дисплазия тазобедренных суставов. В обоих случаях нельзя игнорировать снижение активности, любые нарушения в походке и движении животного. Профилактический осмотр щенка у хирурга-ортопеда поможет вовремя диагностировать и исправить подвывих, пока тазобедренный сустав находится на стадии формирования», — рассказала «Ленте.ру» ветеринар, заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова.

Слабость задних конечностей может быть симптомом идиопатической полинейропатии — наследственного неврологического заболевания, которое тоже было замечено у маламутов. Эти собаки также предрасположены к болезням глаз — катаракте и атрофии сетчатки, поэтому им требуются осмотры у офтальмолога.

По словам Анны Макаровой, у маламутов могут быть проблемы с щитовидной железой. Симптомами этого служат утомляемость и изменения в весе.

Как кормить

Маламута можно кормить как сухим кормом, так и натуральной едой, приготовленной дома — главное, чтобы пища была качественной. Маламуты склонны к избыточному весу. Поэтому нужно следить за их рационом и количеством калорий, а также не давать слишком много лакомств на тренировке.

Взрослых маламутов кормят дважды в день по графику, щенков до четырех месяцев — трижды. Важно следить, чтобы у собаки всегда был доступ к чистой питьевой воде.

Как кормить маламута натуральной едой

50-60 процентов рациона — мясо, 10 процентов — овощи, остальное — каши и субпродукты;

Из мяса подходит говядина, курица и рыба. Их нужно варить, чтобы собака не заразилась паразитами из сырого продукта. Можно смешивать мясо с кашей в соотношении 2:1;

Из мясных субпродуктов подходят говяжье и куриное сердце, говяжий желудок, почки, язык, легкие и уши;

Лучшие каши — гречка, овсянка и рис. Варить их надо на воде, а не на бульоне;

Овощи должны составлять примерно 10 процентов рациона маламута. Собаки любят грызть морковь, огурцы, болгарский перец, кабачок, тыкву. Для желудка полезна цветная капуста.

Как кормить маламута сухим кормом

Другой вариант — кормить готовым сухим кормом. Комбинировать корм с натуральной пищей нежелательно, ведь так сложно уследить за тем, насколько сбалансирован рацион. По той же причине не стоит смешивать и разные виды готовых кормов.

Выбирать нужно сухой корм из линеек именно для маламутов. Производители специально рассчитывают соотношение белков, жиров и углеводов и суточную потребность в калориях.

Что нельзя давать собакам

Кости — могут травмировать желудок, привести к запорам и завороту кишок;

Свиное мясо — слишком жирное;

Вымя — содержит гормоны;

Молочные продукты — взрослые собаки их плохо усваивают, а щенки питаются молоком матери;

Ягоды и кислые фрукты, человеческие сладости и еду со стола.

Как выгуливать

Маламута нужно выгуливать не меньше нескольких часов в день. Эта порода выведена для тяжелой работы, поэтому физические нагрузки необходимы собакам каждый день. Подходят игры на собачьих площадках, где есть специальные горки и препятствия, а также активные занятия спортом вместе с хозяином. Маламута можно брать с собой в долгие прогулки и даже походы.

Аляскинские маламуты любят бегать и плавать, таскать тяжести, катать людей на санках или тянуть на лыжах. Собака способна тащить вес не только ребенка, но и взрослого.

Для прогулок обязательно надевать ошейник или шлейку. По закону, собаку нужно выгуливать на поводке и в наморднике, если она выше 30 сантиметров и старше трех месяцев. Однако на специальных площадках маламута нужно отпускать с поводка, чтобы он мог побегать — из-за недостатка физических нагрузок такие собаки могут заболеть.

Маламут хорошо переносит холод и не мерзнет зимой. А вот летом на улице ему будет тяжело из-за густой шерсти. Поэтому нужно следить за температурой животного, давать ему воду, отводить в тень. При этом подстригать маламута ради прохлады не рекомендуется — шерсть нужна, чтобы защитить от перегрева.

Можно ли держать маламута в квартире

Собак этой породы лучше содержать в больших помещениях или в частном доме. Они крупные и энергичные, в маленькой квартире маламуту будет тесно.

Заводя маламута в квартире, учитывайте: собака любит бегать и играть. А еще от маламута много шерсти и они любят выть.

«Часто звучит предостережение, что, если держать собаку в четырех стенах, она начнет грызть все подряд и громко выть. Однако у аляскинского маламута дефицит активности может вызвать не только поведенческие проблемы, но и нарушения нервной системы. Поэтому если вы живете в квартире и не готовы тратить на прогулки с собакой несколько часов в день, стоит отказаться от идеи завести аляскинского маламута», — рассказала Анна Макарова.

Как дрессировать

«Маламуты — стайные животные. И в вашей семейной стае вожаком должны быть вы. Если маламут не уважает вас, он будет управлять вами, а не наоборот. Твердая, но любящая дрессировка должна начинаться с раннего щенячьего возраста. При этом воспитанный маламут — это радость общения: он игривый, ласковый, дружелюбный и прекрасно ладит с детьми», — отмечает Американский клуб собаководства.

Дрессировку нужно начинать сразу после того, как щенка принесли в дом. Маленького маламута нужно первым делом обучить кличке, чтобы он приходил на зов, показать место для сна и кормежки.

Обучать щенка можно самостоятельно или пройти курс дрессировки в специальной школе — обычно собак приводят туда после четырех месяцев.

При самостоятельной дрессировке следует учитывать эти советы:

Тренироваться каждый день. Тренировки должны проходить в игровой форме дома или на прогулке;

Команды произносить четко и лаконично, не кричать;

Чередовать поощрения лакомствами и словами;

Во время команд делать акцент на букве «р».

Как играть с маламутом

Маламуты любят игрушки. Собака сама выберет, что ей интереснее — приносить мячик, грызть или вырывать игрушку.

Нежелательно играть, догоняя собаку — так питомец будет считать нормальной ситуацию, в которой он убегает от хозяина. Лучше играть в догонялки, когда собака бежит за хозяином. Так у нее закрепится сценарий, в котором она бежит к человеку, а не от него.

Играя в перетягивание, нужно давать собаке возможность победить. А если питомец отдает игрушку по требованию, следует поощрить его словами или лакомством.

Как ухаживать

Уход за маламутом состоит из стандартных для собак процедур. Нужно вычесывать их, подстригать когти и шерсть на лапах, купать и следить за гигиеной зубов.

Вычесывать маламута нужно два-три раза в неделю специальной щеткой или пуходеркой. Эта процедура станет ежедневной весной и осенью, когда начнется линька. Маламуты — обладатели густого подшерстка, и нужно следить, чтобы у них не было колтунов.

Мыть маламута нужно один-два раза в месяц специальным шампунем. А вот лапы следует очищать после каждой прогулки: летом — обычной водой, зимой — водой с мылом, чтобы смыть химические реагенты, которыми посыпают дороги в городах.

Собак нельзя мыть человеческими шампунями, от них может быть раздражение.

Стричь когти нужно при необходимости, используя когтерезку. Если собака живет в городе и много гуляет по асфальту, когти будут стачиваться сами и процедура не понадобится.

Стричь шерсть на лапах также нужно при необходимости, чтобы она не мешала собаке ходить. У маламута вся шерсть, в том числе между подушечками лап, растет быстро и густо. Подстригать ее можно самостоятельно или у грумера.

Очищать зубы лучше ежедневно, чтобы у собаки не было зубного камня и налета. Можно использовать специальные лакомства, добавлять в воду гигиенический раствор, а также чистить зубы маламуту собачьей пастой.

Чистить уши нужно как минимум раз в месяц. Для этого нужно закапать в ухо несколько капель (в соответствии с инструкцией по применению конкретного средства), помассировать его у основания, а затем вытереть чистым ватным тампоном.

Регулярно обрабатывать от блох. Препарат для собаки должен подобрать ветеринар. Проводить профилактику от блох нужно с момента, как собака появилась в доме.

Как выбрать щенка маламута

Чистокровных маламутов советуют приобретать в питомниках и у заводчиков, которые специализируются на этой породе. Опытный заводчик сразу обговорит с потенциальным хозяином условия, в которых будет жить собака.

Щенков советуют покупать в возрасте от трех месяцев. Чем младше щенок, тем меньше он привязался к стае и перенял ее привычки. В первую очередь стоит обратить внимание на поведение и вид: щенок должен быть активным, чистым, любопытным и с хорошим аппетитом.

У здорового щенка пушистый хвост, прямые и толстые лапы, темные глаза, густая шерсть. Окрас щенка с возрастом не изменится.

Затем нужно узнать про здоровье понравившегося щенка: какие прививки сделаны, есть ли глисты, чем болели родители и насколько они были дружелюбны.

Упражнение, чтобы выбрать щенка маламута

Нужно надеть на щенка тонкий ошейник с поводком и медленно отходить, уговаривая последовать за собой. Если щенок соглашается идти за человеком, не скулит и не ползает, из него вырастет хороший и уравновешенный пес.

Как выбрать питомник и заводчика

На что обратить внимание, выбирая питомник:

Участие собак питомника в выставках;

Есть ли у животных паспорта;

Предлагают ли стерилизацию;

В каких условиях содержатся собаки;

Как подробно заводчик отвечает на вопросы.

Серьезных заводчиков можно найти на крупных кинологических выставках. Где бы ни произошло знакомство, нужно подробно расспросить владельцев. Российская кинологическая федерация советует задавать вопросы о породе и собаках, опыте в разведении, а также о питомнике — как давно существует, сколько в нем собак, какая их судьба и сколько в среднем они живут.

«Не надо стесняться этих вопросов, в них нет ничего обидного. Напротив, заводчику будет приятно видеть, что будущий владелец его «ребенка» серьезно готовится к новой роли. А вот болезненная реакция на вашу дотошность должна насторожить», — Российская кинологическая федерация.

При покупке питомца заводчик должен выдать ветеринарный паспорт и метрику щенка, в которой прописана родословная. Также нужно проверить клеймо — на животе, в паху или на внутренней стороне уха. Клеймо должно быть у каждого щенка, который родился в зарегистрированном питомнике.

Сколько стоит щенок

Аляскинский маламут — довольно дорогая порода. На цену влияет репутация питомника или заводчика, наследственность, спрос на породу и регалии родителей: в каких выставках участвовали, в каких соревнованиях победили, насколько чистокровные.

Породистые щенки маламута с перспективой участия в выставке могут стоить до 130 тысяч рублей. Щенков без документов можно купить дешевле с рук — такие собаки не смогут участвовать в соревнованиях и разведении потомства на продажу.

Примерная стоимость щенков маламута: