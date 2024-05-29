Четыре признака, что вашей семье не стоит заводить собаку

Тяжело найти семью с детьми, где бы младшие члены не просили завести питомца. Как правило, речь идет о собаке. Мы поговорили с психологом Михаилом Агеевым, который подсказал, какие моменты должны вас остановить перед покупкой собаки.

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Недостаток времени

Если у вас и ваших членов семьи слишком много дел и вы не можете уделить достаточно времени и внимания собаке, то вам, возможно, лучше воздержаться от покупки питомца, уверен наш эксперт. Собаки нуждаются во времени и заботе, они должны регулярно гулять, тренироваться и социализироваться, не думайте, что с появлением питомца в вашей жизни появится свободное время на животное, если сейчас этого времени нет ни у вас, ни у ваших детей.

Аллергия

Если кто-то в вашей семье страдает от аллергии на шерсть собак, то это может быть препятствием для того, чтобы завести хвостатого друга. Даже если выбрать породу с низкой линькой, это не гарантирует, что аллергическая реакция не возникнет, т. к. она может проявляться и на перхоть с кожи животного.

Ограниченное пространство

Михаил:

«Если у вас маленькое жилище или отсутствует двор, где собака могла бы свободно бегать, это тоже может быть причиной для отказа от питомца. Животное будет мучиться».

Собакам нужно место для физической активности и развития, даже маленьким, и ограниченное пространство может быть стрессом для них.

Финансовые затруднения

Как и со временем, отсутствие финансовой стабильности становится серьезным препятствием для приобретения животного.

Психолог: