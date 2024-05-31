Эксперт рассказал, как избавиться на даче от надоедливого растения

Существует несколько эффективных способов избавления от молочая на участке: выкапывание, выжигание и мульчирование.

© Runews24.ru

Советы по борьбе с этим растением, известным своей разветвленной корневой системой, предоставила ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в интервью порталу «МосСми».

Агроном объяснила, что выкапывание наиболее эффективно, если начать его сразу после появления всходов. Она подчеркнула, что выкопанный сорняк необходимо немедленно сжечь, чтобы предотвратить его повторный рост. Выжигание молочая также можно проводить с помощью газовой горелки, при этом рекомендуется повторять процедуру несколько раз за сезон для достижения наилучшего результата.

Еще один действенный метод борьбы с молочаем — мульчирование. Для этого необходимо покрыть почву соломой или картоном. Эти слои будут вредить корневой системе растения и затруднять его дальнейший рост.

Ранее в ГД предложили изымать бесхозные участки в течение трех лет, а также стала известна лучшая подкормка для томатов.