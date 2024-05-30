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Ветеринар предупредил об опасности открытых окон для кошек

Кошки во время жары чаще всего выпрыгивают в открытые окна, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru. По его словам, помочь могут специальные сетки «Антикошка», поскольку москитные сетки не удержат животное. Специалист отметил, что собаки тоже иногда выпадают, но значительно реже.

Ветеринар предупредил об опасности открытых окон для кошек
© РИА Новости
"Единственный способ защиты — «Антикошка», это такие специальные сетки. Обычные москитные сетки не помогут. Кошка может на них облокотиться, и под ее весом вся эта конструкция вываливается наружу вместе с питомцем", — сказал Шеляков.

Ветеринар добавил, что кошки — умные животные, но, несмотря на это, рефлексов на опасность высоты у них не возникает. То есть если животное выпало из окна и выжило, нет никаких гарантий, что оно не попробует выпрыгнуть снова, уточнил Шеляков. По его словам, виной тому вовсе не желание сбежать от хозяина или поймать птицу, а только распахнутые окна.

Ранее ветеринары сообщили, что кошка может ударить человека лапой для того, чтобы привлечь его внимание и предложить игру. По мнению экспертов, данное поведение связано с природными охотничьими инстинктами питомцев и их потребностью в активных развлечениях.

Дом и сад