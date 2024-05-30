Эксперты рассказали о стиле интерьера, дающем тепло и уют

Ключевой особенностью прованса является мебель с эффектом старения, будь то настоящие антикварные предметы или искусственно состаренные. Такая мебель придает интерьеру особую теплоту и шарм, сообщает ИА VKpress.

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Текстиль также играет важную роль в этом стиле. Различные покрывала, подушки, скатерти и занавески из натуральных тканей, таких как хлопок и лен, добавляют уют и комфорт.

Еще одной важной деталью прованса являются цветы. Они могут быть как живыми, так и искусственными, и используются для украшения столов, подоконников и других поверхностей.

Часто в прованс-интерьерах используют плетеную мебель, которая прекрасно сочетается с другими элементами декора, такими как керамические вазы, картины в деревянных рамах и текстиль. Плетеная мебель может быть изготовлена из ротанга, лозы, бамбука или синтетических волокон. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от личных предпочтений и бюджета. Независимо от материала, такая мебель придает дому тепло и уют, создавая атмосферу французского провинциального дома. Плетеные предметы интерьера, такие как корзины, кашпо и салфетки, также гармонично поддерживают общий курс на уют.

В целом, стиль прованс хорошо сочетается с другими дизайнерскими направлениями и может быть адаптирован под любой вкус.

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