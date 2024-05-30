Как правильно посадить сладкий перец?

Перец давно стал один из самых любимых овощей на каждом столе. Он придает блюдам яркий вкус и аромат, а кроме того содержит огромное количество витаминов и минералов. Как правильно сажать перец, рассказала Общественная Служба Новостей.

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Перец любит хорошо освещенные участки. Идеальной для него будет грядка, на которую приходится не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день. Почва на ней должна быть рыхлой, плодородной с нейтральным pH (6,0–7,0). Если почва на участке кислая, в нее необходимо добавить известь или доломитовую муку, это повысит уровень pH.

Перед посадкой грядку для перца нужно обязательно удобрить. Можно взять компост или добавить в землю перепревший навоз. На 1 квадратный метр потребуется около 5-10 килограммов органических удобрений. Затем участок надо перекопать на глубину 20-25 сантиметров и убрать все сорняки и растительные остатки.

После удобрения и перекопки почвы, ее необходимо мульчировать пятисантиметровым слоем соломы, листвы или компоста для сохранения влаги и защиты корней от перегрева. Высаживать перец лучше на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга, так, чтобы корни были полностью покрыты почвой.

Ранее эксперты рассказали, как правильно высаживать рассаду капусты. Согласно алгоритму, садить ее необходимо в открытый грунт, при этом он должен быть теплым – не менее 10-15 градусов.