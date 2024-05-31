Что такое азотные удобрения и как их применять

Азот в качестве удобрения нужен практически всем растениям, ведь именно он отвечает за их развитие и рост. Поэтому особенно важно, чтобы этого вещества им хватало весной и осенью. Садоводы и огородники в это время используют в качестве подкормки азотные удобрения.

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«Лента.ру» рассказывает, что это такое, какие виды азотного удобрения есть, как их использовать и каким растениям они полезны.

Что такое азотные удобрения

Азотные удобрения — минеральные вещества для роста и развития растения, которые содержат в составе значительное количество азота.

Азот — это макроэлемент, который очень важен для правильного развития самых разных растений. Дефицит азота замедляет рост растения и приводит к снижению урожайности.

Зачем нужны азотные удобрения

Этот макроэлемент выполняет множество функций. С его помощью:

растения растут и плодоносят быстрее;

зелень выглядит здоровой; формируется хлорофилл, необходимый для процесса фотосинтеза; увеличивается качество и количество урожая;

корневая система становится плотнее.

«Азот необходим растениям для мощного старта в весенний период. Нуждаются в нем овощи, чтобы нарастить побеги. Чем больше побегов, например, у огурцов, тем больше урожай. Также азотные удобрения нужны летникам, многолетникам и плодовым деревьям для пышного цветения и увеличения урожая», — поделилась в беседе с «Лентой.ру» эксперт по садоводству, автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

Однако важно не переборщить: избыток азота может привести к тому, что растение заболеет или заразится вредителями.

Виды азотных удобрений

Все удобрения можно разделить на две большие группы.

Органические, то есть удобрения животного и растительного происхождения — например, люцерновая и соевая мука, навоз и птичий помет. Минеральные, то есть неорганические соединения, обладающие высоким содержанием различных питательных веществ в виде минеральных солей. В составе может быть как один микро- или макроэлемент — например, калий, фосфор или тот же азот, так и сразу несколько. Первые называют простыми, а вторые — комплексными или сложными.

Азотные удобрения также бывают органическими и неорганическими, однако первые обычно содержат низкий или средний уровень азота. Например, в курином помете до 2,5 процента этого макроэлемента (в ферментированном виде это значение может увеличиться до 8 процентов). В навозе же содержится лишь до одного процента азота.

В минеральных удобрениях его в десятки раз больше, поэтому их довольно часто используют для подкормки растений. Существует множество видов таких удобрений: их разделяют в зависимости от того, какое именно азотное соединение входит в состав и какая у него концентрация.

Популярные минеральные азотные удобрения:

нитратные (кальциевая и натриевая селитра);

аммонийные (хлорид аммония и сульфат аммония);

аммиачно-нитратные (аммонийная селитра);

амидные (мочевина);

жидкие азотные (аммиачная вода или безводный аммиак).

Нитратные удобрения

Кальциевая селитра

Кальциевая селитра, или нитрат кальция — щелочное удобрение с содержанием азота до 15 процентов, хорошо растворяется в воде. Подходит почти для всех видов растений, повышает их устойчивость к возникновению болезней и качество плодов. Кроме того, удобрение снижает кислотность почвы и улучшает ее структуру. Чаще всего его применяют в жидком виде, реже — в сухом.

Как использовать

Сухую селитру рассыпают по земле и заделывают при перекопке в весенний период, также удобрение можно раскладывать в канавки вокруг стволов деревьев или растений с последующим поливом. Жидкую селитру заливают под корень растения — такой способ использования удобрения считается наиболее эффективным. Применяют обычно весной и в первой половине лета.

Для каких растений подходит

Кальциевую селитру можно применять для подкормки:

цветов и декоративных кустарников;

плодовых и косточковых культур — например, яблонь и черешни;

овощных культур — томатов, огурцов, капусты, перцев и так далее;

ягодных культур — крыжовника, малины и других.

Кальциевую селитру не используют для подкормки культур, предпочитающих кислую почву: например, голубики, клюквы и хвойных пород

Натриевая селитра

Натриевая селитра (чилийская селитра, или нитрат натрия) — удобрение с количеством азота до 16 процентов. Можно применять на всех видах почв, кроме засоленных и солонцов. Также вещество оказывает положительное влияние на кислую почву.

Удобрение хорошо подходит для корнеплодов — например, свеклы. Натриевая селитра помогает отгонять углеводы растения из листьев в корень, тем самым повышая урожайность и количество сахара в корнеплоде. Как правило, используется в сухом виде.

Как использовать

Ранней весной натриевую селитру вносят в почву в количестве 500 граммов на одну сотку. Вещество служит хорошим удобрением для корней растений в период вегетации.

Натриевую селитру нельзя использовать осенью из-за того, что азот в ее составе в это время года будет быстро смываться в грунтовые воды

Для каких растений подходит

Натриевую селитру можно применять для следующих посевных культур:

картофель;

помидоры;

репа, редис;

ревень;

шпинат, сельдерей;

баклажаны, кабачки, патиссоны;

сахарная и столовая свекла;

садовые деревья; ягодные кустарники;

декоративные цветы.

Аммонийные удобрения

Хлорид аммония

Хлорид аммония, или хлористый аммоний — удобрение с содержанием азота до 26 процентов. Вещество способствует росту растений, повышает их урожайность, борется с инфекциями и улучшает структуру соленой или щелочной почвы. Азот, который выделяется из хлористого аммония в землю, хорошо усваивается растениями.

Как использовать

Хлористый аммоний содержит губительный для многих растений хлор, поэтому удобрение вносят в почву только осенью: в этом случае осадки вымывают хлор из земли к началу весны, и внутри остаются только полезные вещества. Также из-за хлора удобрение не стоит применять для картофеля, винограда, табака и ягодных культур.

Для каких растений подходит

Хлористый аммоний подходит в качестве удобрения для малочувствительных к хлору растений:

рис;

кукуруза;

подсолнухи;

сахарная свекла.

Сульфат аммония

Сульфат аммония (сульфанитрат аммония) — удобрение, которое содержит 21 процент азота. Вместе с серой в составе азот не только помогает растениям усваивать питательные вещества, но и улучшает вкус плодов, а также обеспечивает быстрый рост зелени. Наиболее эффективно удобрение проявляет себя в щелочной почве, при выращивании салатных листьев и лука. Применятся как в сухом, так и в жидком виде.

Как использовать

Весной сульфат аммония вносят в землю примерно за месяц до посадочных работ, во время перекопки участка. Летом и в начале осени удобрение применяют в качестве подкормки для растений.

При этом удобрение можно использовать как в сухом, так и в жидком виде, но с обязательным поливом. На один квадратный метр в среднем используют от 20 до 50 граммов сульфата аммония.

Нельзя допускать попадания вещества на листья растений, это может вызвать у них ожог

Для каких растений подходит

Сульфат аммония можно применять для следующих посевных культур:

лук;

цветы;

свекла;

чеснок;

капуста;

морковь;

картофель;

салатные листья;

ягодные кустарники;

земляника;

плодовые деревья.

Аммиачно-нитратные удобрения

Аммиачная (аммонийная) селитра, или нитрат аммония — удобрение с содержанием азота от 33 до 34 процентов. Вещество позволяет растениям цвести дольше и пышнее, а также улучшает вкус плодов. Его можно использовать для подкормки овощей, фруктов и других культур.

Аммиачная селитра продлевает срок хранения поздних сортов яблок, а выращенные на этом удобрении розы в воде стоят дольше. Удобрение подходит практически к любому виду почвы, кроме кислой.

Как использовать

Ранней весной аммиачную селитру можно вносить в качестве основного удобрения. Ранним летом удобрение используется в качестве подкормки.

Нитрат аммония вносят по снегу или по мерзлой корочке земли, когда по ночам еще есть заморозки. Он отлично работает при низких плюсовых температурах. При отрастающих побегах селитру аккуратно заделывают в почву, стараясь не касаться листьев, иначе на них будут ожоги Светлана Самойлова эксперт по садоводству

Осенью нитрат аммония обычно не применяют, потому что вместе с дождями он вымывается в нижние слои почвы, а значит, не принесет никакой пользы растениям.

Для каких растений подходит

Такое азотное удобрение применяют для выращивания любых культур.

Амидные удобрения

Мочевина (карбамид) — удобрение с содержанием азота до 46 процентов. Карбамид используют как основное удобрение, а также для подкормок в качестве дополнения. Оно помогает растениям ускорить рост в период вегетации, увеличивает количество белка в злаковых культурах, а также является хорошей профилактикой от появления вредителей.

Как использовать

Мочевина — очень нестойкое удобрение, спустя два-три дня после внесения оно превращается в углекислый аммоний, который разлагается на воздухе и частично улетучивается. Поэтому мочевину нельзя просто рассыпать по участку, ее нужно обязательно закопать в землю.

Под плодовые деревья и ягодные кустарники карбамид вносят в почву весной по пять граммов на один квадратный метр. Под овощные культуры дозу удобрения можно увеличить до 12 граммов на один квадратный метр.

Поздним летом и осенью использовать удобрение не рекомендуется, так как оно вызывает активный рост растения, что может привести к его вымерзанию зимой. Кроме того, это снизит качество и количество урожая, ведь все ресурсы пойдут именно на новые побеги

Для каких растений подходит

огурцы;

кабачки;

арбузы;

дыни;

тыквы;

капуста;

перец;

баклажаны;

зелень.

Жидкие азотные удобрения

Аммиачная вода

Также называется гидрат аммиака, гидроксид аммония или жидкий аммиак — удобрение, которое содержит от 19 до 26 процентов азота. Укрепляет корневую систему, ускоряет рост, способствует появлению зеленой массы, повышает урожайность и защищает растение от болезней.

Также аммиачная вода хорошо помогает в борьбе с насекомыми-вредителями: медведкой, проволочником, скрытнохоботником, долгоносиком и тлей. Ее можно использовать в качестве основного удобрения перед посевом и для подкормки растений.

Как использовать

Лучше всего удобрять им землю в осенний период, после сбора урожая. Подкормку советуют применять вечером, когда дневная температура не превышает плюс12 градусов.

Такое удобрение можно применять для всех почв

Аммиачную воду в дозировке от 450 граммов нужно залить в глубь почвы, на 10-12 сантиметров, для этого можно использовать культиватор. Также вещество подходит для внекорневой обработки, в таком случае растения нужно опрыскать из пульверизатора.

Для каких растений подходит

Аммиачная вода подходит в качестве удобрения к следующим видам культур:

лук;

розы;

чеснок;

огурцы;

капуста;

клубника;

помидоры;

кустарники.

Безводный аммиак

Безводный аммиак (аммиак сжиженный) — самое концентрированное удобрение с высоким содержанием азота — до 82 процентов. Представляет собой газ в виде сжатой жидкости — химическое соединение азота и водорода. Вещество помогает избавиться от грызунов (полевки, мыши), почвенных насекомых-вредителей (проволочник, хлебная жужелица), также борется с болезнями растений и семенами сорняков, помогает повысить урожайность.

Как использовать

Ранней весной или поздней осенью безводный аммиак вносят в холодную почву на глубину корней растений (10-15 сантиметров), чтобы осадки не могли вымыть его из земли. Для этого применяют специальный аммиачный культиватор.

Большинство садоводов предпочитает использовать безводный аммиак именно в осенний период — с сентября и до выпадения первого снега

Достаточно удобрять почву таким образом один раз в три года.

Для каких растений подходит

Безводный аммиак подходит в качестве удобрения к следующим видам культур:

рапс;

пшеница;

кукуруза;

сахарная свекла.

Как работать с азотными удобрениями

Оптимальные дозы азотных удобрений положительно влияют на развитие и рост различных культур. Для правильного подкорма необходимо учитывать процентное содержание азота в удобрениях, а также применять их в зависимости от типа почвы, сезона и вида растения.

Основные правила

Чаще всего азотные удобрения вносят в грунт именно в весенний период, так как осенью грунтовые воды могут смыть полезные вещества.

В кислой почве можно использовать азотное удобрение только с добавлением нейтрализующих компонентов: мела, извести, доломитовой муки.

В степной зоне грунт обычно бывает сухим, поэтому азотные удобрения нужно вносить с определенной периодичностью, не делая больших перерывов.

В чернозем азотные удобрения лучше вносить через 11-12 дней после полного схода снега.

При первой подкормке в этом случае стоит использовать мочевину, позже — аммиачную селитру.

Дозы, в которых нужно вносить подходящее удобрение, обычно указаны на упаковках. Если указаний нет, информацию можно поискать на сайте продавца или обратиться к нему за консультацией по телефону.

Важно также изучить технику безопасности при работе с азотными удобрениями.

Правила безопасности

Нужно надевать очки, респиратор и плотную одежду, которая закрывает все тело. Это позволит предотвратить контакт токсичных веществ с кожей и слизистыми оболочками. Запрещено приближаться к открытому огню при работе с азотными удобрениями. Хранить их рядом с открытым огнем тоже нельзя — как и возле продуктов питания. Держать такие удобрения нужно в труднодоступном для детей и животных месте.

Плюсы и минусы азотных удобрений

Плюсы

Большинство азотных удобрений быстро растворяются в воде. Азотные удобрения быстро усваиваются в грунте и передают питательные вещества растениям. Эффект наступает через несколько дней после их внесения в почву.

Минусы

Если применять азотные удобрения правильно, следуя инструкциям на упаковках, никаких проблем для растений или почвы не возникнет. Однако если добавить больше положенного, возможны негативные последствия: