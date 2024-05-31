Биолог рассказала, какие сорняки нельзя трогать руками во время дачных работ

С наступлением дачного сезона основной задачей владельцев дачных и приусадебных участков становится борьба с сорняками. Эта работа требует колоссальных затрат сил и энергии, кроме того, может представлять опасность для человека.

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Дело в том, что среди сорняков имеются ядовитые виды, поэтому прикасаться к ним и удалять их без применения защитных перчаток нельзя, это грозит серьезными проблемами, пояснила "Российской газете" доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Таких ядовитых растений несколько.

1. Лютик едкий или "куриная слепота".

Это растение широко распространено, все его части ядовиты из-за содержания в нем вещества протоанемонин типа камфоры, вызывающего сильное раздражение кожи, слизистых оболочек дыхательной системы и внутренних органов, аллергию. Случайно потерев глаза, можно на время ослепнуть.

Внешне похож на него лютик ползучий, который имеет стелющийся, толстый, укореняющийся в узлах стебель и не представляет такой опасности.

2. Болиголов пятнистый.

У растения ствол с фиолетовыми пятнами, при растирании обладает "мышиным запахом". Все части этого растения чрезвычайно ядовиты из-за содержания алкалоидов, обладающих никотиноподобным и курареподобным действием. Яд болиголова использовали как "официальный" в Древней Греции. Именно им, а не ядом цикуты был отравлен Сократ.

3. Красавка обыкновенная или белладонна.

Растение содержит алкалоиды группы атропина. В период бутонизации и цветения максимальным содержанием алкалоидов отличаются листья, по мере созревания вся надземная часть становится ядовитой.

4. Дурман обыкновенный.

Это однолетнее растение имеет красивые листья с очень зубчатыми полями. Это классический "ведьмин сорняк". Все его части токсичны, особенно ядовиты плоды, и с древних времен его использовали для вызывания смертей и делириозных состояний (нарушения сознания). Он входил в состав магических мазей, зелий и отваров. Яд даже в небольших дозах обладает галлюциногенными и спазмолитическими свойствами.

5. Белена.

Цветы крупные, желтые, чем привлекают к себе внимание. Но это растение очень ядовито. Второе название этого растения "Бешеница". Даже небольшое количество может вызвать галлюцинации, судороги и летальный исход. Содержит несколько видов очень ядовитых алкалоидов, сохраняющих свои свойства даже при высушивании.