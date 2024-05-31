Можно ли кошкам давать хлеб?

Это может вас удивить, но многие кошачьи без ума от хлеба. До сих пор нет единого мнения ветеринарных специалистов о том, что именно привлекает питомцев, однако, от этого незнания хвостатых любителей полакомиться ароматным кусочком хлеба или хрустящей корочкой от пиццы меньше не становится!

© Petstory

В нашей статье мы подробно разберем вопрос о том, можно ли котам хлеб и если можно давать, то есть ли разница – черный или белый. А также обязательно рассмотрим те добавки, использующиеся в хлебобулочных изделиях, которые категорически противопоказаны кошачьим и могут вызвать серьезные нарушения в работе организма.

Особенности пищеварения кошек

Пищеварительная система и обмен веществ у человека и у кошек имеет ряд существенных отличий. Многие продукты, которые являются частью привычного рациона для нас, людей, для кошек нежелательны или вовсе ядовиты.

Отвечая на вопрос, можно ли кошкам белый и черный хлеб, мы должны учитывать особенности пищеварительной системы хищников.

Рассмотрим основные особенности пищеварения кошачьих:

У них желудок небольшого размера, им свойственно питаться часто, маленькими порциями;

Они являются хищниками и могут обходиться без углеводов в рационе, получая необходимую энергию из жиров и белков, входящих в состав корма;

Кошки очень требовательны к содержанию питательных веществ в корме. Еда для животного должна включать белок с содержанием незаменимых аминокислот (таурин и другие), жиров хорошего качества, витаминов, микроэлементов, клетчатки;

Пищеварительная система, в отличие, например, от жвачных, человека и травоядных грызунов, имеет менее развитый толстый отдел кишечника, и микробиом кошки в норме сильно отличается от такового у других видов.

Исходя из строения пищеварительной системы, мы видим, что хлеб – не является видоспецефичным рационом для хищника, но тем не менее котам можно хлеб.

Хлеб содержит в основном в своем составе глютен (белковый компонент злаковых), крахмал и другие углеводы, небольшое количество клетчатки, а также дрожжи, сахар и соль, иногда семечки, молоко, яйца и другие добавки.

Глютен для кошки не подходит в качестве основного источника аминокислот, углеводы (особенно сахар) вовсе не нужны, а некоторые добавки могут вызывать брожение в кишечнике, индивидуальную непереносимость и даже быть токсичными для пушистого питомца.

Можно ли кошкам есть хлеб?

Хлеб, как черный (ржаной), серый (отрубной), так и белый (пшеничный или кукурузный) без добавок сам по себе не является ядовитым или опасным для кошачьих, за исключением индивидуальных реакций, например, аллергии на глютен, которая, однако, встречается крайне редко.

Кошкам можно хлеб, но он не может являться основой рациона.

В случае если любимец ест хлеб пару раз в месяц в качестве лакомства, своровал и съел его однократно, либо вы используете маленькие кусочки для подачи лекарственных препаратов, и это не вызывает у питомца проблем с пищеварением, то причин для беспокойства нет. Вы можете продолжать ту же стратегию кормления.

Однако, кормление хлебом на постоянной основе крайне не рекомендуется, так как продукт содержит огромное количество «пустых» калорий, может вызвать брожение в кишечнике, воспалительные процессы в пищеварительном тракте, дефицит питательных веществ, лишний вес, аллергические реакции, дисбаланс микробиома.

Когда хлеб может быть вреден?

Самая большая опасность хлеба кроется в добавках, которые делают разнообразным наш рацион, но могут быть смертельно ядовиты для кошачьих.

Во-первых, перед тем, как угощать кошку, посмотрите внимательно состав. В нем может быть патока, маргарин, молоко или молочные продукты, яйца, соль и сахар, которые не рекомендованы для регулярного употребления, и лучше их исключить совсем.

Во-вторых, проверьте очень внимательно состав хлеба на предмет тех ингредиентов, которые никогда и ни в каком количестве не должны попадать в организм питомца:

Изюм. Виноград и все его производные вызывают тяжелое повреждение почек у кошек;

Шоколад, какао и любые продукты из них. Теобромин, содержащийся в какао-бобах вызывает поражения нервной системы у хищников;

Орехи, особенно макадамия. Также ядовиты для кошачьих;

Масло авокадо или любые другие части фрукта. Входящий в его состав персин поражает желудочно-кишечный тракт;

Специи и травы. Большинство пряностей могут негативно сказаться на здоровье, лучше не давать хлеб, содержащий в своем составе эти ингредиенты;

Лук и чеснок, любые их производные. В составе лука и чеснока есть серосодержащие соединения, разрушающие красные кровяные тельца в крови у хищников. Потребление хлеба с луком, чесноком может привести к анемии;

Ксилит. Может содержаться во фруктовых хлебах в качестве подсластителя и консерванта. Ядовит для печени кошек;

Ответ на вопрос, можно ли хлеб кошкам, если он содержит фруктовые, овощные, ореховые, шоколадные и другие добавки, будет отрицательным.

В случае если кошка съела продукт, содержащий какой-либо из опасных ингредиентов, надо как можно скорее обратиться в клинику, где смогут провести необходимый объем исследований и терапии.

Если же клиника находится далеко, то в качестве первой помощи можно использовать сорбенты – то есть, активированный уголь в дозе 1 таблетка на 1 кг веса животного, чтобы препарат адсорбировал хлеб с токсичными добавками.

Если уже имеются признаки недомогания после потребления хлеба с добавками (рвота, диарея, вялость, обильное слюноотделение, отсутствие мочеиспускания, судороги бледность слизистых оболочек, нарушение сознания), то в срочном порядке обратитесь в клинику и не занимайтесь самолечением.

Также помните, что все, что мы указали выше, справедливо для абсолютно здоровых питомцев и хорошо приготовленного хлеба. В случае если ваш питомец уже имеет проблемы со здоровьем, в особенности заболевания желудочно-кишечного тракта, не стоит давать мучные изделия ни в каких количествах. Сырое или недоготовленное тесто никогда не должно предлагаться.

Почему кошка ест хлеб?

До сих пор нет единого мнения по поводу того, почему кошки могут любить мучные изделия. По своей природе они не нуждаются в углеводах, а хлеб – это их концентрация, поэтому не совсем логичны такие вкусовые предпочтения.

Однако, есть некоторые теории, объясняющие, почему кот может есть хлеб с большим удовольствием:

Запах. Сильные ароматические свойства хлебобулочных изделий могут привлекать хищника;

Быстрый источник энергии. Любовь к углеводам у котиков, желающих «подзарядиться»;

Добавки животного происхождения. Содержание яиц и молочных компонентов;

Текстура хлеба. Текстура продукта может показаться привлекательной, и из-за своего любопытства коты вполне могут пристраститься к нему;

Недостаток внимания. Возможно, вашему питомцу не хватает внимания и игр, и в качестве времяпровождения он начинает кушать все, что ему попадается.

В любом случае, какая бы причина не стояла за любовью вашего пушистика к хлебу, предлагать в качестве лакомства можно только продукт с максимально простым составом и без вредных добавок.

Хлеб в рационе

Любые лакомства должны быть безопасными для животного-компаньона и занимать не более 10% от всего рациона. Но конечно, все эти 10% не должен составлять хлеб, так как это может стать причиной болезни.

Нельзя назвать точное количество граммов хлеба, которое будет безопасным.

Норма будет разной у каждой кошки.

Если питомец ест хлеб раз-два в неделю по маленькому кусочку и при этом отлично себя чувствует, получает сбалансированное хорошее кормление все остальное время, пьет достаточно жидкости и ведет себя активно, не страдает лишним весом, у вас нет причин для беспокойства.

Некоторые владельцы используют хлебобулочные изделия в качестве маскировки при подаче лекарств. Если кот ест такой хлеб с удовольствием, то подобное применение продукта будет намного лучше насильственного скармливания таблеток. За счет ароматного запаха и пористости в хлеб действительно можно спрятать какую-то невкусную таблетку. Если же вашему любимцу назначено лечение от болезни желудочно-кишечного тракта или прием препарата предполагается пожизненный, то лучше выбрать более безопасную альтернативу.

Дрожжи

Разбирая вопрос, можно ли давать хлеб котам, мы можем отвечать утвердительно только в том случае, если хлебобулочное изделие не содержит сырого теста, крайне ядовитого для хищника.

Дело в том, что сырое тесто из-за содержания дрожжей:

Сильно бродит и может вызвать симптомы острого гастроэнтероколита;

Может выделять спирт в количествах, достаточных для острого отравления, судорожного синдрома, образования тромбов.

Можно ли хлеб котятам?

Пищеварение котят гораздо более чувствительное, чем у взрослых животных, а масса тела меньше. Таким образом, у малыша вероятность заболеть из-за поедания хлеба значительно выше, чем у взрослого.

Поэтому рекомендуется не давать хлеб молодым особям. Возможные последствия наличия хлеба в рационе малыша могут быть плачевными, да и приучение к такому «лакомству» с раннего возраста не имеет никакой пользы, скорее, наоборот.

В случае, если малыш съел хлеб нечаянно, высока вероятность того, что все будет в порядке, но в следующий раз лучше спрятать мучное изделие подальше!

Кстати, есть большое количество животных, которым хлеб нельзя совсем. Вероятно, вы будете удивлены, но категорически хлеб нельзя никаким птицам, лошадям, зайцеобразным, сумчатым и грызунам! Эти животные могут погибнуть даже от небольшого количества продукта без добавок, либо заболеть пневмонией или аэросаккулитом (воспалением воздухоносных мешков у птиц).

Источники: