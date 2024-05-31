Как бороться с проволочником

В борьбе с проволочником, которого дачник может неожиданно найти в картофеле, помогут бархатцы. Этим советом с изданием «БелНовости» Анастасия Коврижных.

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Обычно знакомство дачника с проволочником происходит после уборки урожая. Вредитель представляет угрозу не только для картофеля, но и для винограда. Вместо химических средств в борьбе с вредителем рекомендуется использовать профилактические меры.

Многие паразиты не любят специфический запах бархатца, чем охотно пользуются дачники. Цветок можно высевать в междурядье картофеля, вокруг теплиц, а также на томатной и огуречной грядке. В конце сезона растения можно измельчить и заделать в почву, что даст дополнительную защиту от проволочника и нематоды.

Дачники также любят фацелию. Против проволочника рекомендуется использовать пижмолистную фацелию. Поможет и высадка бобов. Чаще всего она производится по периметру картофельной грядки, а горох высаживают между рядами.

Ранее дачникам предложили бороться с сорняками с помощью кипятка. Он позволяет полностью уничтожить нежелательную флору на участке и надолго предотвратит ее появление.