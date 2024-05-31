Ученые разработали вакцину, которая поможет кошкам жить до 30 лет

Почти у 30% кошек старше 10 лет диагностируют это заболевание. Однако иммунолог Тору Миядзаки из Токийского университета может изменить эту статистику. Его команда разработала вакцину, которая показала обнадеживающие результаты в клинических испытаниях, улучшая функцию почек даже у серьезно больных животных.

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Основой вакцины является белок – ингибитор апоптоза макрофагов, который помогает почкам выводить токсины при помощи иммуноглобулинов (антител). В 2015 году Миядзаки заметил, что у кошек этот белок не всегда функционирует должным образом, что делает их уязвимыми к почечной недостаточности.

Сейчас Миядзаки и его команда работают над тем, чтобы сделать вакцину доступной по цене для всех владельцев кошек. Ожидается, что она поступит на рынок в 2025 году.

Предполагается, что благодаря устранению основной причины почечных заболеваний, вакцина сможет увеличить продолжительность жизни кошек до 30 лет, что вдвое превышает их нынешнюю среднюю продолжительность жизни. Научный портал Naked Science сообщил об этом перспективном открытии.

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