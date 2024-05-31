Ортопед рассказал о простом способе избежать травм на даче

Главное правило работы на даче — сопоставление своих возможностей с объемом работ. Об этом «Доктору Питеру» рассказал ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Иван Кучеев.

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Любая физическая нагрузка требует постепенного увеличения: не нужно стараться переделать все дела в первый день. Важно сопоставлять свои физические возможности и возраст с объемом работ. Во время любой статической нагрузки обязательны перерывы каждые 30-40 минут. Также важно держать спину при наклонах прямой. Для прополки врач рекомендовал работать на коленях, используя специальные наколенники.

«Иначе, если обострятся хронические проблемы, лечиться потом придется долго. Нередко случаются повреждения связок в голеностопном суставе, переломы лодыжек, перелом лучевой кости в суставном месте при падении на выпрямленную руку. Но это не серьезные травмы», — подчеркнул врач.

К более опасным травмам может привести неправильно подобранная обувь, одежда и отсутствие индивидуальной защиты: каски, очков. Иначе при неаккуратном использовании триммера или газонокосилки можно повредить ноги, а свободную одежду может закрутить на острые части строительных инструментов. Врач добавил, что летом становится больше пациентов, пострадавших от ожогов: дачники обжигаются горячей водой и случайно прикасаются к горячей печке.

Также стоит вакцинироваться от столбняка. Большинству людей ее делали в 14-16 лет. Ревакцинация нужна каждые 10 лет. Сделанная в детстве прививка уже не работает, подчеркнул врач. При любом нагноении раны врач рекомендовал обратиться к хирургу в поликлинику.