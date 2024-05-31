Ветеринар дал совет, как помочь домашнему питомцу перенести жару

В Москве наступили по-настоящему жаркие дни — температура воздуха установила новый рекорд с начала года. В последний день весны столбики термометров в столице поднялись уже почти до 29 градусов тепла. В такую погоду от жары страдают не только люди, но и их верные четвероногие друзья. «Вечерняя Москва» выяснила у эксперта, как защитить питомцев от перегрева и теплового удара.

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На прогулке и дома

По словам ветеринара Андрея Комолова, кошки переносят жару лучше собак. Чтобы облегчить жизнь своему верному другу, нужно гулять с ним утром до того, как нагреется асфальт и поднимется температура воздуха, а вечером — после того, как жара спадет.

Врач также призвал ни в коем случае не оставлять питомцев в машине, даже с открытыми окнами — это может быть опасно для их жизни.

"Если собака все же находится на улице в жаркую погоду, то ее можно обливать холодной водой", — посоветовал Комолов.

В домашних условиях, как правило, не такие высокие температуры, которые могли бы создавать опасность для питомцев. Ветеринар порекомендовал проветривать окна, а при необходимости также прибегнуть к обливаниям любимца.

Как понять, что питомцу плохо от жары

Первым признаком того, что собаке жарко, станет учащенное дыхание в состоянии покоя, рассказал специалист:

"Так, у животного происходит процесс терморегуляции. В этом состоянии нужно следить за тем, как именно дышит питомец. Если случился перегрев, то тяжелое дыхание у собаки будет сохраняться длительное время."

Комолов подчеркнул, что не стоит путать перегрев организма и тепловой удар.

"Это не одно и то же, когда собаке просто жарко и когда у нее случился тепловой удар. В этом случае, помимо учащенного дыхания, у животного может быть подавленное состояние и даже судороги. При тепловом ударе у питомца повреждается мозг", — предупредил собеседник «ВМ».

Если случилась беда

При тепловом ударе животное незамедлительно нужно отвезти к ветеринару. Перед этим следует оказать первую помощь и унести питомца с жары.

"Первое, что нужно сделать, — облить собаку холодной водой. И голову тоже", — отметил Комолов.

Ветеринар Наталья Юферева в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнула, что в жаркие дни хозяева четвероногих друзей должны с особым вниманием относиться к их состоянию. При малейших изменениях поведения, дыхания, активности животное нужно немедленно везти в ветеринарную клинику — в этом случае каждая минута на счету.