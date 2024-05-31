Садовод назвал южные растения, которые можно вырастить в Подмосковье

С середины мая в столицу пришла жара и, по прогнозам синоптиков, отступать в ближайшее время не намерена. Такая погода считается благоприятной для того, чтобы взрастить южные культуры. Москва 24 выяснила у экспертов, какие растения приживутся на подмосковных участках.

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Не только арбузы

В Московском регионе можно вырастить практически любые экзотические фрукты при большом желании. Об этом Москве 24 рассказал глава организации "Садоводы России" Андрей Туманов. Он напомнил, что черешня когда-то тоже была в новинку для средней полосы, однако сейчас ее выращивают здесь без проблем.

"У нас сейчас даже идет замена вишни на черешню, потому что она более урожайная и меньше подвержена болезням, в том числе урожайному ожогу", – Андрей Туманов, глава организации "Садоводы России".

Также хорошо приживаются на подмосковных грядках дыни и арбузы, подчеркнул специалист. Главное – подобрать правильный сорт и создать благоприятные условия для культуры.

"У нас будут расти среднеспелые арбузы: их можно выращивать и в открытом грунте, но лучше они приживаются в теплице. Хорошо приживается у нас сорт "шуга бейби", – это маленький, очень сладкий арбуз", – добавил он.

Но садовод в шутку предупредил, что, попробовав самостоятельно выращенный арбуз, все покупные перестанут быть вкусными. Впрочем, как и в случае с виноградом, уверена эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. В беседе с Москвой 24 она рассказала, что на садовом участке можно вырастить сладкие ягоды, которые будет сложно отличить от "дамских пальчиков" из магазина.

"Многие садоводы годами выращивали только технический виноград. Но он кислый и годится в основном на домашнее вино, соки, варенье. И считалось, что это максимум для нашей полосы. Однако сейчас есть не меньше десятка сортов, которые по-настоящему сладкие, которые могут в Московской области расти", – поделилась садовод.

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"Но виноград нужно сажать на солнце и вдоль забора, чтобы защитить от ветра. В остальном это достаточно неприхотливая культура: ее можно полить один раз в год, а растет она буквально на камнях. Только нужно разбираться в сортах и не покупать непонятное с рук, потому что могут продать южный виноград, который у нас расти не будет", – Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России, телеведущая.

Еще хорошо будут себя чувствовать на подмосковных дачах абрикосы, заметила эксперт, но также нужно подобрать правильный сорт, например "водолей". При посадке нужно учитывать, что растение любит солнце, поэтому размещать его в низком и тенистом месте не рекомендуется.

Высаживать экзотические культуры можно с мая и до 10 июня, подчеркнула Ольга Воронова.

Взрастить нельзя

Несмотря на многообразие выбора, не всякую экзотику можно взрастить на московской земле. В частности, не приживутся в средней полосе актинидии (киви), личи и ананасы, отметила Ольга Воронова.

"Конечно, всему есть предел, и какие-нибудь ананасы на даче не вырастут. Но у некоторых есть зимние сады, и они на лето туда выставляют кадушки – получаются такие тепличные условия. Но в открытом грунте такое не взойдет", – Ольга Воронова,эксперт Союза садоводов России, телеведущая.

Также не вырастут в Московской области персики, заметила эксперт. По ее словам, деревья смогут принести плоды только в более южных регионах средней полосы, например в Самарской области. Такая же ситуация обстоит с цитрусовыми и бананами, добавил Андрей Туманов.

"Вообще почти любые цитрусовые у нас расти не будут, потому что это субтропическая культура, которая не подходит для нашей зоны. А бананы – вообще тропическая культура, так что с ними тоже не получится", – поделился садовод.

Специалист добавил, что при выборе экзотической культуры нужно обращать внимание на его морозостойкость. По его словам, в Московской области не приживутся растения, которые не переносят отрицательных температур.