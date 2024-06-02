Как научить собаку выражать просьбы

Если хозяин наладит контакт со своей собакой, то они без труда начнут считывать сигналы друг друга. Учить показывать свои желания и выражать просьбы питомца необходимо постепенно, но исполнять каждую прихоть не следует. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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По словам специалиста, обладателю животного необходимо совершать определенные действия при командах. Их хозяин придумывает сам. Домашний питомец станет лучше понимать, если будет больше слов, закрепленных действиями.

«Она сможет, например, показать хозяину, что очень голодна, когда тот забыл ее покормить. Но, конечно, не все собачьи просьбы строит удовлетворять, например, точно нужно отказать питомцу, когда тот выпрашивает, например, жареное мясо со стола», – отметил кинолог.

Он добавил, что собаки применяют такие каналы для обмена информацией, как: акустический, визуальный и ольфакторный. Последний основывается на обонянии. Их поза, положение хвоста, ушей и головы также показывают, как настроено животное и что оно хочет. Голубев сообщил, что владелец должен быть предсказуемым, уметь правильно показывать желания и следовать установленным правилам, чтобы питомец его понимал.

Разговор с собакой поможет ей выражать просьбы и желания. Если животное поймет, что от него ждут, то оно свяжет свои действия с реакцией хозяина. Кроме того, необходимо как можно чаще применять слова-команды. Например, каждый раз, наливая воду питомцу, хозяину следует говорить: «Попить». Спустя время он может произнести данное слово и увидеть реакцию собаки. Так он поймет, хочет ли животное пить.

«Собачьи просьбы порой упрощают нам жизнь, но только когда это действительно важная просьба, а не исполнение любого каприза животного. В этот момент важно помнить, что, выдавая собаке то, что она попросила, сразу, вы закрепляете такое поведение. То есть питомец это будет демонстрировать всякий раз, когда захочет от вас что-то конкретное, поэтому заранее подумайте, что для вас приемлемо, а что точно должно игнорироваться», – уточнил Владимир Голубев.

Кинолог сообщил, что хозяину необходимо в спокойном и дружелюбном тоне разговаривать со своей собакой, поощрять его за хорошее поведение, а запрещающие команды говорить четко и громко.

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