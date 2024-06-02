Топ-12 лучших сортов огурцов для выращивания на даче

Начало июня — самое время высаживать на своем дачном участке огурцы. О секретах урожая и лучших сортах любимейшего в России овоща «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

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Скорее всего, сейчас вы будете сажать огурцы рассадой. Имея возможность выбирать, постарайтесь приобрести рассаду разных сортов, чтобы какие-то огурчики вас порадовали плодами совсем скоро, а какие-то по доспели к тому моменту, как придет время солений и маринадов. Если у вас есть теплица, имеет смысл посадить и хотя бы одно растение огурцов салатных — на заготовки они не идут, но зато порадуют вас свежими.

Обратите внимание на гибриды: среди них есть высоченные, мощные, а есть средневысокие кустики. Высокорослым огурцам в современных теплицах раздолье, удаются они просто великолепно.

Выбирая рассаду, обязательно уточните, нужны ли этим огурчикам опылители. Если да, завлекайте в теплицу пчел. Например, можно побрызгать на огурчики разведенным медом, чтобы его аромат привлекал насекомых. Если опылители не нужны, все обстоит еще проще: у вас будет одна задача — поливать огурцы, мульчировать почву под ними скошенной травой, пару раз за сезон подкормить их, чтобы грядка не «выдохлась».

Поливать огурцы нужно только теплой водой. Это серьезное условие: у огурчиков очень нежные корешки, и, если их полить холодной водой, растение испытает шок и может даже приостановиться в росте. По листьям огурцы лучше не поливать, но после очень жаркого дня в редких случаях дождевание им полезно.

Для стимулирования цветения огурцов их поливают и азотосодержащими растворами (настоем перебродившей травы и др.), а через день — настоем золы. Хорошего урожая!

Респект F1: хрустящий

А такой огурчик могут посадить у себя только счастливые обладатели теплиц: этот партенокарпический (завязывающий плоды без опыления) гибрид может порадовать только в условиях защищенного грунта. Сорт некапризный, устойчивый ко многим заболеваниям. Огурчики вырастают хрусткими, крепенькими, долго сохраняют сочность и упругость.

Голубчик F1: стойкий

Сильнорослый гибрид достигает в длину примерно полутора метров, относится к среднеранним культурам — с момента всходов растения и до сбора урожая должно пройти примерно 45 дней.

«Голубчику» нужны насекомые-опылители, а ценность его — и в очень вкусных плодах, и в устойчивости к мучнистой росе и распространенным вредителям.

Мастер F1: нежный

Скороспелый пучковый гибрид идеален для возделывания в защищенном и открытом грунте. В узлах формируется от 2–3 до 5–6 завязей. Плодоносит долго, устойчив ко многим болезням огурцов, дает бурную зелень. Плоды красивые, с нежным ароматом и вкусом.

Колибри F1: для засолки

Партенокарпический скороспелый корнишонный гибрид покрыт небольшими листочками и плохо ветвится. Его относят к суперпучковым огурцам: в узлах формируется от 2 до 8–10 завязей! Наибольшие урожаи получаются в теплицах.

Огурчики короткие, не длиннее 8 см, засолочные качества огурца все оценивают на отлично. Вот как они выглядят в банке.

Архип F1: без пчел никуда

Прекрасный огурец из числа самых быстроплодоносящих. «Архип» — настоящий труженик, он принимается плодоносить через 40–45 дней и продолжает это делать до морозов. Огурчики у него красивые, с завидным хрустом. Учтите: «архипу» нужны пчелы!

Зеленая волна F1: урожайный

Высокоурожайный скороспелый пучковый гибрид дает стабильно высокие урожаи в любых условиях, подходит для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте, но под пленочным укрытием. Мякоть у плодов плотная, хрустящая. Что важно: гибрид теневынослив!

Ланкастер F1: без горечи

На симпатичных, аккуратненьких кустиках этого гибрида огурчики вызревают за 45 дней. У «ланкастера» высокие урожаи, очень вкусные плоды без горечи, которые хороши и в свежем виде, и в засолке. Но во всей красоте огурец покажет себя только в теплице или парнике.

Хит сезона F1: неприхотлив

Скороспелый пучковый корнишонный гибрид отлично чувствует себя и в открытом грунте, и в теплицах. Плодоносит очень долго, обладает комплексной устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям среды, дает стабильно высокие урожаи. В узлах формируется от 2–3 до 5–6 и более завязей.

Одно из удивительных качеств этого огурца — он теневынослив! А также устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, толерантен к ложной мучнистой росе, корневым гнилям.

Изумрудный поток: для салата

Если вы хотите получить вкусные огурцы на салат, то выбирайте «изумрудный поток» — и не ошибетесь. Сорт неприхотлив, не боится ряда вредителей и устойчив к различным погодным условиям.

Раннеспелое чудо будет плодоносить до заморозков, зеленцы могут достигать в длину до 50 см при весе до 200 г. Цилиндрические плоды очень вкусны в салатах!

Мадагаскар F1: быстрый

Огурцы этого гибрида отлично хранятся и транспортируются, обладают нежным вкусом и вызревают буквально через 40 дней после посадки.

Но хотя этот огурчик к температурным перепадам относится спокойно, он все же предпочитает теплицу. Что интересно: завязи формируются в пучках, преимущественно на главной плети растения.

Трилоджи F1: ароматный

Эти среднеранние (около 45 дней) самоопыляемые «шипастенькие» огурчики плевать хотели на мучнистую росу и многие другие болезни. Они оптимистичны, веселы, хорошо себя чувствуют на открытых участках. Хороши для салатов и консервации. В длину не превышают 10 см, ароматны, без пустот. Недостаток — плохая сопротивляемость к пероноспорозу и необходимость в формировке плетей: удалению подлежат боковые побеги и завязи, расположенные ниже полуметра от основания куста.

Балконный корнишон F1: компактный

Этот неприхотливый гибрид имеет компактную форму, удачно растет как в теплицах, так и на балконах и подоконниках. Корнишончики имеют массу до 80 г.

На кустах не перерастают, хорошо хранятся. Конкурент: проверенный Этот огурчик не зря получил свое название. Точнее, для многих он — вне конкуренции! Это сорт старый, ценен тем, что к уходу нетребователен, подходит для выращивания в открытом грунте и под пленкой, а что наиболее важно — бурно растет и не обращает внимания на мучнистую росу, бурую пятнистость и прочие огуречные хвори.

Чтобы милым было тепло

Если вы только собираетесь готовить грядку для огурцов, сделайте ее теплой: в разрытую грядку кладут сначала ветки или обрезки растений или неперепревший компост, затем слой (не меньше 20 см) свежескошенной травы, затем слой плодородной земли, сверху закрывают землей с грядки, смешанной с золой. Растительные остатки, спрятанные в грядки, будут, перепревая, давать корешкам огурцов столь нужное им тепло. Перед посадкой такую грядку лучше накрыть нетканым черным материалом, чтобы запустить процессы брожения.