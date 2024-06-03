Эксперт объяснил, какую воду можно, а какую нельзя заливать в утюг

Некоторые виды воды могут только навредить утюгу. Вот о чём следует помнить при глажке.

Прежде всего, ни в коем случае нельзя заливать в утюг кипячёную воду. В ней содержится много минеральных солей, оседающих на нагревательных элементах и забивающих отверстия подошвы прибора. Это может способствовать даже выходу из строя утюга.

Вода из кулера — это тоже не лучший вариант. В ней могут быть минералы и примеси, которые вредят внутренним компонентам утюга.

Наконец, при использовании дистиллированной воды есть шанс столкнуться с коррозией элементов утюга.

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Тем не менее есть определённые виды воды, подходящие для утюгов.

Специальная вода для утюгов. Это наиболее безопасный и простой вариант. Такую воду можно найти в магазинах бытовой химии.

Деминерализованная вода. Для использовании при глажке лучше её разводить с обычной водопроводной в соотношении 1:1.

Дистиллированная вода. Использовать её можно, но только при разбавлении с водопроводной в пропорции 1:2.

Фильтрованная вода. Это самый доступный и практичный вариант.