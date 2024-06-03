Кинолог подчеркнул, что человеческие пищевые привычки опасны для питомцев

Собаки и кошки не нуждаются в разгрузочных днях. Об этом заявил руководитель Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам специалиста, разгрузочные дни нанесут больше вреда, чем пользы питомцам, которые питаются сбалансированно, не проявляют признаков нарушения пищевого поведения, хорошо спят, активны и внешне здоровы.

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Кинолог отметил, что нередко владельцы питомцев устраивают питомцам «голодные дни», объясняя это желанием избавиться от токсинов и снять нагрузку с органов. Еще одна причина – снизить вес питомца.

Голубев подчеркнул, что разгрузочный день может рекомендовать только ветеринар. При этом такой метод используется, к примеру, при отравлении питомца. Однако врач преследует не желание вывести токсины, а назначает диету для того, чтобы снять нагрузку с пищеварительной системы и не раздражать пищеварительный тракт.

В то же время, у питомца, которому регулярно устраивают разгрузочные дни, может развиться желание съесть еды впрок.

При таком нарушении поведения собака начинает жадно набрасываться на еду, думая, что в следующий раз ее могут не накормить. В такие моменты питомец не контролирует свою агрессию и пытается защитить миску.

Случается, что собака становится «попрошайкой». Она клянчит еду, поскольку испытывает голод и считает, что другого способа поесть нет.

В результате владелец получает питомца, которые демонстрирует нарушения пищевого поведения.

Напомним, ранее Голубев рассказал, что для снижения веса питомцев с ожирением нужно составить правильный рацион питания и увеличить продолжительность прогулок. При этом новое меню должно составляться с учетом мнения ветеринара. Специалист также поможет составить режим физической активности.

Также кинолог дал советы по выбору клички для питомца. Он напомнил, что лучше всего она должна короткой и легко произносимой.