Чем подкармливать растения на даче, мнение биолога

Растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» биолог Михаил Краснов. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.

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Эксперт объяснил, что подкормка помогает растениям противостоять непогоде и соблюдать баланс между поступающими питательными веществами. Самой эффективной подкормкой считается та, которую нужно разводить с водой, так как корни растений очень быстро ее всасывают. Однако для овощей, которые быстро созревают, например для редиса, необязательна подкормка.

У разных растений должны быть разные подкормки, отметил биолог. Например, кабачки и огурцы нужно подкармливать азотом, желательно из органических удобрений; томаты, баклажаны и перцы рекомендуется подкармливать фосфором, иначе они могут болеть. Картофель лучше подкармливать суперфосфатом в период цветения, добавил Краснов. Лук обычно удобряют нитроаммофоской, заключил биолог.

Ранее стало известно, что жимолость нуждается в подкормке даже во время завязывания и созревания ягод, поэтому ее можно вводить уже в июне. Это влияет на урожайность культуры, так что пренебрегать этим мероприятием не стоит.