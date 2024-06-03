Спасаемся от зноя: как пережить жару

Для многих летний зной становится не причиной для радости, а самым настоящим испытанием. Эксперты расскажут, как пережить жару без вреда для здоровья.

Начало лета действительно приносит много радости — это пора отпусков и длинных каникул; возможность наслаждаться прогулками, купаться, загорать, лакомиться свежими фруктами и мороженым. Но, к сожалению, лето готовит не только приятные сюрпризы.

"Высокая температура воздуха является стрессом для здоровья человека, особенно для людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системой. В жаркие дни также есть риск получить солнечный и тепловой удар, который в тяжелых случаях может привести к инсульту или смерти. В легкой форме пациенты ощущают усталость, тошноту, головокружение, сильное сердцебиение и слабость в мышцах", — говорит невролог Наталья Шиндряева.

Что делать

Возникает вопрос: как сделать три летних месяца максимально комфортными? Терапевт и главный врач клиники «Детокс» Артём Меринов отмечает:

"Первый совет здесь чрезвычайно прост, чтобы пережить жару, необходимо пить как можно больше воды. Все дело в том, что высокая температура и, как следствие, повышенное потоотделение способствуют обезвоживанию. Количество жидкости, которое необходимо употребить в день, рассчитывается исходя из веса и температуры окружающей среды. Также врачи советуют не злоупотреблять кондиционером в квартире. Он кажется идеальным спутником в жаркий день, но на самом деле он может стать причиной охлаждения и болезни. Поэтому врачи советуют закупиться дополнительными средствами для «отгона» солнца: темные шторы или специальную пленку, которая будет отражать лучи".

Вариант поддержания оптимальной температуры в доме предлагает и Наталья Шиндряева:

"В жаркие солнечные дни стоит отказаться от темных вещей в пользу более светлых и легких. Не забывать пить чистую воду. Так вы сможете контролировать необходимый баланс воды в организме, также будет намного легче переносить жару. Днем стоит закрывать двери и окна, а вечером, наоборот, открывать на проветривание. Благодаря этому в помещении будет поддерживаться комфортная температура".

Кому нельзя

К летнему знаю особенно чувствительные люди с проблемами со здоровьем. Им следует быть осторожными с пребыванием на улице жаркое время. Артём Меринов говорит: