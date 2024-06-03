Эту подкормку нужно внести уже сейчас: ветки жимолости провиснут от плодов

Жимолость нуждается в подкормке даже во время завязывания и созревания ягод, поэтому ее можно вводить уже в июне. Это влияет на урожайность культуры, так что пренебрегать этим мероприятием не стоит.

В первый день лета жимолость особенно нуждается в фосфоре, который влияет на плодообразование и сочность ягод. Также важно обеспечить культуру калием, который увеличивает сопротивляемость болезням и укрепляет иммунитет кустарника.

Для приготовления подкормки сернокислый калий и суперфосфат разведите в воде из расчета 2:3:10. Препарат измеряйте в столовых ложках, — сообщает автор канала «Домик окнами в сад».

После этого можно поливать жимолость. На один куст потребуется до 10 литров подкормки. Ее эффективность можно будет оценить уже в ближайшие недели. Также отмечается, что подкормка на основе зернистого калия и суперфосфата подойдет и для черной смородины, малины и крыжовника.

Ранее садовод Елена Литвинова поделилась секретом выращивания идеального чеснока. По словам эксперта, для растения достаточно приготовить простую, но эффективную подкормку. Секрет заключается в картофельном крахмале.