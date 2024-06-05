Эксперт назвал секретные способы, при помощи которых собаки общаются с людьми

Часто владельцы собак уверены, что они хорошо понимают своих питомцев. Однако исследования показывают, что собаки гораздо лучше читают наш язык тела, чем мы их.
Эксперт по поведению животных доктор Зази Тодд объяснила, как по поведению собаки можно понять, что она хочет нам сказать.
По словам Тодд, эквивалент человеческой «улыбки» у собаки — это слегка приоткрытый рот и расслабленные челюсти. Однако если собака как ухмыляется и показывает зубы, то это сигнализирует о том, что вам нужно отступить и дать животному немного места.
В ходе исследования 2009 года, опубликованного в журнале Behavioral Processes, учёные проанализировали виноватый взгляд собак, чтобы выяснить, есть ли в нем хоть какая-то правда. Оказалось, что такой взгляд означает, что собака, скорее всего, обеспокоена тем, что вы собираетесь её отругать. Это не то же самое, что чувство вины.
Напуганный или находящийся в стрессе пёс может избегать смотреть в глаза своему хозяину.
Ещё один важный компонент мимики собак — это уши. Поднятые вверх и вперёд уши слегка указывают на то, что собака чем-то интересуется, а откинутые назад уши могут быть признаком беспокойства. Хотя некоторые питомцы отводят уши назад, чтобы поприветствовать людей.
В рамках исследования 2017 года удалось выяснить, что один из сигналов стресса у собаки — это зевание. Также на это состояние может указывать облизывание, отход назад от кого-либо, обнюхивание земли, поднятие лапы, дрожание тела.
Если собака сжалась, то она испытывает страх, если у неё шерсть стала дыбом — она чувствует угрозу. На готовность к игре указывают вытянутые вперёд ноги, опирание на «локти», поднятая попа (питомец как будто кланяется).
Когда собаки счастливы, они виляют хвостом широко и свободно. Вертикальный и тугой хвост, сопровождаемый небольшим вилянием, может быть признаком того, что собака плохо себя чувствует, находится в стрессе или в агрессивном состоянии. Опущенный хвост, скорее всего, означает, что собака недовольна чем-то.
Одно исследование показало, что счастливые собаки склонны вилять хвостом вправо (с точки зрения собаки), а менее счастливые — влево.