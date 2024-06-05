Эксперт назвал секретные способы, при помощи которых собаки общаются с людьми

Часто владельцы собак уверены, что они хорошо понимают своих питомцев. Однако исследования показывают, что собаки гораздо лучше читают наш язык тела, чем мы их.

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Эксперт по поведению животных доктор Зази Тодд объяснила, как по поведению собаки можно понять, что она хочет нам сказать.

По словам Тодд, эквивалент человеческой «улыбки» у собаки — это слегка приоткрытый рот и расслабленные челюсти. Однако если собака как ухмыляется и показывает зубы, то это сигнализирует о том, что вам нужно отступить и дать животному немного места.

В ходе исследования 2009 года, опубликованного в журнале Behavioral Processes, учёные проанализировали виноватый взгляд собак, чтобы выяснить, есть ли в нем хоть какая-то правда. Оказалось, что такой взгляд означает, что собака, скорее всего, обеспокоена тем, что вы собираетесь её отругать. Это не то же самое, что чувство вины.

Напуганный или находящийся в стрессе пёс может избегать смотреть в глаза своему хозяину.

Ещё один важный компонент мимики собак — это уши. Поднятые вверх и вперёд уши слегка указывают на то, что собака чем-то интересуется, а откинутые назад уши могут быть признаком беспокойства. Хотя некоторые питомцы отводят уши назад, чтобы поприветствовать людей.

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В рамках исследования 2017 года удалось выяснить, что один из сигналов стресса у собаки — это зевание. Также на это состояние может указывать облизывание, отход назад от кого-либо, обнюхивание земли, поднятие лапы, дрожание тела.

Если собака сжалась, то она испытывает страх, если у неё шерсть стала дыбом — она чувствует угрозу. На готовность к игре указывают вытянутые вперёд ноги, опирание на «локти», поднятая попа (питомец как будто кланяется).

Когда собаки счастливы, они виляют хвостом широко и свободно. Вертикальный и тугой хвост, сопровождаемый небольшим вилянием, может быть признаком того, что собака плохо себя чувствует, находится в стрессе или в агрессивном состоянии. Опущенный хвост, скорее всего, означает, что собака недовольна чем-то.

Одно исследование показало, что счастливые собаки склонны вилять хвостом вправо (с точки зрения собаки), а менее счастливые — влево.