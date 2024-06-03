Фелинолог рассказала о смертельной опасности путешествий для кошки

Домашняя кошка во время путешествий испытывает сильный стресс и может погибнуть, владельцам лучше не брать животное с собой в отпуск. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила фелинолог, президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

«Не стоит везти с собой кошку на какие-то курорты, тем более, если она не приучена к поездкам. Кошке такой отдых не нужен, лучше всего ее было бы оставить дома и договориться, чтобы кто-нибудь присмотрел за ней. Поездки с животными должны быть обоснованы, например, если это переезд. Возить кошку в Турцию – не самая хорошая идея. От жары кошка умереть в самолете никак не может, потому что под сиденьями всегда холодно, а не жарко. Конечно, кошка, которая никогда раньше не летала, может умереть из-за стресса, может случится сердечный приступ», – отметила Шевченко.

Она добавила, что если все же принято решение взять с собой кошку, которая никогда не путешествовала, то перед поездкой обязательно нужно посоветоваться с ветеринаром.

«Возможно, специалист посоветует какое-то успокаивающее средство. Нужно обязательно с собой взять воду и привычные ей игрушки. К переноске животное нужно приучать заранее», – пояснила эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что в самолете, летевшем из Москвы в Турцию, умерла кошка. По словам хозяев, животное могло перегреться из-за жары в салоне авиасудна.